قطر: هنوز برای پاسخ حماس به طرح ترامپ درباره غزه زود است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «ماجد الانصاری» سخنگوی وزارت امور خارجه قطر در نشست خبری در دوحه در واکنش به طرح ترامپ درباره نوار غزه گفت: ما از تعهد آمریکا برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه بسیار سپاسگزاریم. ما از طرح رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ غزه استقبال کردیم و هدف اصلی ما پایان دادن به این جنگ است.

وی در ادامه سخنانش افزود: هدف ما پایان دادن به جنگ و پایان دادن به گرسنگی در غزه است. قطر و مصر طرحی را برای پایان دادن به جنگ در غزه به حماس ارائه دادند و هیئت حماس قول داد که آن را بررسی کند و هنوز برای پاسخ دادن خیلی زود است.

الانصاری تصریح کرد: ما از روز اول متعهد به تلاش برای پایان دادن به جنگ، ارائه کمک و کاهش تنش در اوضاع بوده‌ایم. از روز اول، قطر در هیچ تلاشی برای پایان دادن به جنگ غزه یا حمایت از ساکنان آن تردید نکرده است.

این مقام قطری تأکید کرد: تلاش‌های قطر، مصر و ترکیه برای پایان دادن به جنگ مکمل و هماهنگ هستند. رئیس اطلاعات مصر دیروز در جلسه‌ای با هیئت حماس شرکت کرد و ترکیه نیز امروز در این جلسه شرکت خواهد کرد. تعهد ما برای ارائه هرگونه حمایت ممکن با هدف توقف جنگ غزه و بازسازی آن راسخ است.

وی همچنین به حمله رژیم صهیونیستی به قطر هم اشاره کرد و گفت: از روز اول تجاوز علیه قطر، ما بر تمامیت ارضی و حاکمیت خود تمرکز کرده‌ایم. تمرکز اصلی ما جلوگیری از تکرار حمله‌ای است که کشور ما را هدف قرار داد. درباره عذرخواهی تل‌آویو از دوحه، اولویت ما حاکمیت کشور قطر و امنیت شهروندان و ساکنان آن است. قطر حقوق قانونی خود را در مورد بمباران دوحه توسط اسرائیل محفوظ می‌داند. قطر از تضمین‌های امنیتی آمریکا که پس از حملات به دوحه دریافت کرد، راضی است. پیام من به مردم قطر این است که آنها می‌توانند از صلح و ثباتی که همیشه از آن برخوردار بوده‌اند، لذت ببرند.