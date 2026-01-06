۵ تُن چوب و ۵۵۰ کیلو زغال تاغ در فلاورجان کشف و ضبط شد

ابراهیم قلانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با همکاری نیروی انتظامی و اداره تعزیرات حکومتی طی عملیاتی پنج تن چوب و ۵۵٠ کیلو گرم زغال تاغ کشف، توقیف و به انبار چوب اداره کل منابع طبیعی استان منتقل شد.

به گفته وی، برای متخلفان پرونده قضائی جهت سیر مراحل قانونی تشکیل شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان فلاورجان خاطرنشان کرد: ارزش ریالی محموله ضبط شده حدود ١٣ میلیارد ریال است.

قلانی افزود: گونه تاغدرختچه‌ای از خانواده Amaranthaceae که بومی کشورهای ایران ،فلسطین، اردن، مصر، عراق، عربستان، امارات متحده عربی، افغانستان ، پاکستان و چین است و مقاومت زیادی در برابر خشکی و گرما دارد.

وی ادامه داد: درختچه تاغ به علت سیستم ریشه‌ای گسترده‌ای که دارد جهت کویر زدایی از آن استفاده می‌شود.تاغ گیاهی مقاوم بوده و بیماری خاصی آن را تهدید نمی‌کند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فلاورجان ضمن قدردانی از زحمات شبانه‌روزی یگان حفاظت، بار دیگر بر اهمیت مشارکت فعال مردم در حفظ منابع طبیعی تأکید کرد و گفت: از تمامی همشهریان طبیعت‌دوست صمیمانه درخواست می‌کنیم که به عنوان چشم و گوش منابع طبیعی، هرگونه مشاهده تخریب، تصرف، زمین‌خواری، کت‌زدن و قطع درختان، تولید و قاچاق زغال و چوب و همچنین آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی را بلافاصله به شماره‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ یگان حفاظت منابع طبیعی گزارش دهند.