به گزارش خبرگزاری مهر، سید امیر سامع بر اهمیت بهرهگیری حداکثری از آبهای ناشی از بارندگی تأکید و اظهار کرد: یکی از محورهای اساسی برنامههای مدیریت شهری، افزایش جذب روانآبها به زمین و بازگرداندن آن به سفرههای آب زیرزمینی است.
وی با اشاره به پروژه «استحصال آبهای سطحی» که طی دو تا سه سال گذشته در دستور کار شهرداری قرار گرفته، توضیح داد: این پروژه شامل طراحی مسیرهای هدایت آبهای سطحی و احداث چاههای جذبی متعدد است تا جریان آبها به سمت مادیها و رودخانهها هدایت و امکان استفاده طبیعی از آنها فراهم شود.
به گفته نایب رئیس شورای اسلامی شهر، این پروژه جایگاه ویژهای در برنامه شهرداری دارد و علاوه بر بودجههای منطقهای، ردیفهای بودجهای مرکزی نیز برای آن اختصاص یافته است و حفر چاههای جذبی باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
سامع خاطرنشان کرد: شهر اصفهان هماکنون دارای حدود ۳۰ هزار چاه جذبی است و برنامهریزی شده طی چهار سال آینده تعداد مشابهی چاه جدید احداث شود، به این معنا که بهطور متوسط سالانه هفت تا هشت هزار چاه جدید حفر خواهد شد.
وی افزود: در بودجه سال جاری این تعداد کمتر از میزان نیاز پیشبینی شده و کمیسیون مربوطه نیز دو ماه پیش گزارشی در این خصوص دریافت کرده و پیگیریهای لازم ادامه خواهد یافت تا پیشرفت پروژه استحصال آبهای سطحی بهطور دقیق مشخص شود.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان، استفاده بهینه از آب باران در منازل، ادارات، صنایع و کارگاهها را یکی از عوامل مؤثر در مدیریت منابع آبی شهری دانست و تأکید کرد فرهنگسازی و رعایت مصرف بهینه از اهمیت بالایی برخوردار است.
سامع همچنین آمادگی شهر در برابر بارندگیها و سیلابها را مورد توجه قرار داد و گفت: چه سیلابهای ورودی از خارج شهر و چه سیلابهای داخلی باید با مدیریت دقیق کنترل شوند. وی بیان کرد همکاران شهرداری، بهویژه در مجموعه خدمات شهری، مسیرها، کانالها، آبراهها و نقاط مستعد گرفتگی را بهصورت مستمر پایش میکنند تا در صورت وجود انسداد، اقدامات پاکسازی انجام شود.
وی ادامه داد: برنامههای مشخصی برای سطوح مختلف آمادگی در نظر گرفته شده که میزان آمادهباش بر اساس نوع و شدت بحران، در مناطق مختلف و ستاد مرکزی تعیین میشود. این آمادگی شامل نیروی انسانی اعم از کارشناسان و کارگران و همچنین تجهیزات و امکانات لازم است.
سامع یادآور شد: بارندگی اخیر با وجود شدت قابل توجه باران و برف، به لطف اقدامات پیشگیرانه و مدیریت بحران، بدون ایجاد مشکل جدی در سطح شهر پشت سر گذاشته شد که نشان از اثربخشی این اقدامات دارد.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه به اهمیت تجهیزات مدیریت بحران اشاره کرد و افزود: مخازن، سپتیکها، پمپها و سیستمهای هوشمند باید همواره آماده بهرهبرداری باشند و پایداری عملکرد آنها تضمین شود. هرچه تجهیزات تکمیلتر و هوشمندسازی افزایش یابد، مدیریت بحران مؤثرتر خواهد بود.
وی همچنین بر راهاندازی هرچه سریعتر اتاق فرمان شهر تأکید کرد: در آن تمامی اطلاعات مرتبط با وضعیت شهر تجمیع شده و امکان تصمیمگیری بهصورت خودکار و صدور دستورات اجرایی فراهم میشود.
