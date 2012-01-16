به گزارش خبرگزاری مهر، فیضالله رهنما با بیان اینکه در راستای ذخیرهسازی روانابها و جریانهای سطحی معادل یک هزار و 769 هکتار عملیات بیولوژیک آبخیزداری (بادام کاری) در دهه فجر به بهرهبرداری میرسد، اظهار داشت: 20 مورد بندهای سنگ و سیمان و سازههای تأخیری به حجم 18هزار و 875 مترمکعب، 10مورد بند خاکی به حجم 78هزار و 200 مترمکعب و چهار مورد پخش سیلاب به حجم 144هزار و 583 متر مکعب به مناسب دهه فجر اجرایی میشود.
وی افزود: همچنین در دهه فجر ایستگاههای رادیویی در ساختمان حفاظتی منابع طبیعی اسفرجان شهرضا به طول 40متر، در ارتفاعات چهار ملک خوروبیابانک به طول 40 متر و در ارتفاعات صالح پیامبر گلپایگان به طول 40 متر افتتاح میشود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان اضافه کرد:احداث کمربند حفاظتی به طول 22.2 کیلومتر برای تفکیک اراضی ملی و مستثنیات، احداث سیستم آبیاری تحت فشار در سطح 30 هکتار در نهالستان شهید «جبل عاملیان» برای بهینهسازی مصرف آب و احداث 9 باب آبشخور دام برای تأمین آب شرب دام در مراتع شاهینشهر، میمه و کاشان از دیگر پروژههای افتتاحی در دهه فجر امسال است.
وی ادامه داد: در بخش بیابانزایی در سطح 2هزار و 868 هکتار در شهرستانهای خوروبیابانک و آران و بیدگل نهالکاری با گونههای تاغ، قره داغ و آشنیان نیزعملیات مقابله با بیابانزایی اجرا شده است.
رهنما با بیان اینکه در ایام دهه فجر امسال 88 پروژه منابع طبیعی و آبخیزداری در شهرستانهای استان به بهرهبرداری میرسد، گفت: هزینه اجرای این پروژهها از محل اعتبارات خشکسالی ملی و استانی در حدود 72 میلیارد ریال است.
وی تصریح کرد: در اثر بارندگیهای آبان ماه سال جاری در حدود 10میلیون مترمکعب از جریانهای سطحی به عمق خاک نفوذ کرده است و امیدواریم پروژههای افتتاحی ذخایر آب استان را افزایش دهد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان تاکید کرد: هدف از انجام عملیات مزبور حفاظت آب و خاک، کنترل سیل و رسوب، دفع آلایندههای زیست محیطی، حفظ تنوع زیستی، توسعه پوشش گیاهی و شادابی و طراوت در طبیعت است.
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