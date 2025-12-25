حسین یاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بارندگی‌های اخیر به‌ویژه در مناطق شمال و شرق استان به طور عمده به‌صورت برف بوده و به دلیل شدت ملایم اما طولانی‌مدت، بیشتر بارش‌ها به‌جای ایجاد رواناب، به‌خوبی در خاک نفوذ کرده است.

وی افزود: با وجود این، در شهرستان خور و بیابانک، در هفت سازه آبخیزداری شامل بند خاکی فرخی، رودخانه فراخ، بند خاکی مهرجان، پخش سیلاب چاه ملک، پخش سیلاب هفتومان، بند خاکی آهنگران و پخش سیلاب جندق طی بارندگی‌های هفته گذشته بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار مترمکعب آبگیری انجام شده است.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان خاطرنشان کرد: از دهه دوم آذر تاکنون، در برخی مناطق شمالی استان مانند شهرستان چوپانان بخش نائین بیش از ۶۸ میلی‌متر بارندگی ثبت شده و میانگین بارش در مناطق شمال استان بین ۲۰ تا ۶۸ میلی‌متر بوده که بخشی به‌صورت باران و بخشی به‌صورت برف گزارش شده است.

۱۶ پروژه آبخیزداری در سطح استان اصفهان آماده اجراست

یاری همچنین در خصوص وضعیت اعتبارات و اجرای طرح‌های آبخیزداری در سال جاری، اظهار کرد: اعتبارات ملی آبخیزداری استان ۶۱ میلیارد تومان و اعتبارات استانی ۶۰ میلیارد تومان است که تاکنون حدود ۸.۵ درصد از اعتبارات ملی و ۷.۵ درصد از اعتبارات استانی تخصیص یافته است.

وی تأکید کرد: با وجود تأخیر در تخصیص کامل اعتبارات، بر اساس سیاست‌های مدیریت اداره کل، تا سقف ۵۰ درصد از مصوبات قرارداد بسته شده و در ۱۶ شهرستان، ۱۶ پروژه آبخیزداری آماده اجرا است تا با مساعد شدن شرایط جوی، عملیات اجرایی آغاز شود.

به گفته معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان، همچنین از محل اعتبارات محرومیت‌زدایی قانون استفاده متوازن سهم استان اصفهان ۱۵۶ میلیارد تومان از چهار هزار میلیارد تومان کشوری است که با همکاری قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) و سازمان بسیج سازندگی استان، پروژه‌های آبخیزداری شامل بند خاکی و پخش سیلاب در هشت منطقه و شهرستان در حال پیگیری است.

یاری ابراز امیدواری کرد: با تداوم اجرای این طرح‌ها، شاهد بهره‌برداری بهینه‌تر از بارش‌ها و تقویت منابع آبی استان باشیم.