نشست مجمع نمایندگان تهران برای پیگیری مطالبات اصناف و بازاریان

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی یزدیخواه، رئیس مجمع نمایندگان استان تهران، با اعلام خبر برگزاری نشست فوقالعاده در مجلس به منظور بررسی فوری مطالبات اصناف و بازاریان، گفت: با توجه به حساسیت شرایط و نقش محوری که اصناف در ثبات اقتصادی کشور دارند، قرار شد نشست فوقالعادهای فردا چهارشنبه (۱۷ دی ۱۴۰۴) در مجلس با حضور نمایندگان تهران و مسئولان ارشد دستگاههای اجرایی مربوطه از جمله وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف و بازاریان به منظور بررسی فوری مطالبات اصناف و بازاریان برگزار شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: هدف از برگزاری این نشست گفتگوی بیواسطه با این قشر جهت بررسی دغدغههای آنها و نحوه پاسخگویی و عملکرد دستگاههای مسئول است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: قطعاً مطالبات این قشر شریف و انقلابی، بهحق بوده و نیازمند رسیدگی فوری است و هرگونه تأخیر میتواند آثار گستردهای بر معیشت مردم و آرامش بازار داشته باشد.
یزدیخواه با اشاره به تاکید مؤکد مقام معظم رهبری بر جایگاه ویژه بازاریان، خاطرنشان کرد: مجلس در چارچوب وظایف نظارتی که برعهده دارد این موضوع را تا حصول نتیجه ملموس و رفع مشکلات اصناف و بازاریان پیگیری خواهد کرد.
