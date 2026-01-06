عزیزی: سوءاستفاده از اعتراضات صنفی خط قرمز ملت است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی نماینده مردم شیراز و زرقان و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در نطق میان‌دستور جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۶ دی‌ماه)، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی به‌ویژه سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، به بررسی تحولات اخیر اقتصادی، اعتراضات صنفی، عملکرد دولت و تهدیدات خارجی پرداخت.

عزیزی در ابتدای سخنان خود با سلام و احترام به ملت شریف ایران، رهبر معظم انقلاب و نمایندگان مجلس، اظهار کرد: علو درجات را برای شهدای والامقامی که عارفانه سوختند و جاودانه شدند و به مقام «عند ربهم یرزقون» رسیدند، مسئلت دارم، به‌ویژه سردار سرافراز سپاه اسلام، شهید حاج قاسم سلیمانی که سالگرد جاودانگی آن مرد غیرتمند و باصلابت ایران اسلامی را گرامی می‌داریم.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به تحولات هفته گذشته گفت: در هفته‌ای که گذشت شاهد صحنه‌هایی در بخشی از جغرافیای ایران اسلامی بودیم؛ اعتراض اصناف، بازاریان و کسبه در پی بی‌ثباتی بازار ارز و برخی نابسامانی‌ها، به‌ویژه در حوزه‌های معیشتی و اقتصادی. بدون تردید باید بپذیریم که این اعتراضات صنفی نسبت به ضعف‌ها و کاستی‌ها، اعتراضاتی به‌حق است و شنیدن این اعتراضات از سوی مجلس و دولت، حقی مسلم و این از ویژگی‌های نظام اسلامی مردم‌سالار است؛ نظامی که در بالاترین سطح، اعتراض به‌حق را می‌پذیرد و بر شنیدن و پیگیری مطالبات مردم تأکید دارد.

وی ادامه داد: همزمان با این اعتراضات صنفی و همزمان با دیدار رئیس‌جمهور متوهم و خودشیفته آمریکا با نخست‌وزیر رژیم جعلی و جنایت‌کار صهیونیستی و به‌منظور جبران شکست خفت‌بار آنان در جنگ ۱۲ روزه، اتاق عملیات از پیش طراحی‌شده‌ای در برخی کشورهای همسایه که فعلاً از بیان نام آنها خودداری می‌کنم فعال شد. این قرارگاه ضدانقلاب با هدف آشوب سازمان‌یافته، با مدیریت برخی کشورها، پشتیبانی مالی حداکثری و سوءاستفاده از احساسات و هیجانات و تحمیل اراده بر فضای مجازی و ذهن جوانان و نوجوانان، تلاش کرد اعتراضات بازاریان را مورد سوءاستفاده قرار دهد.

عزیزی تصریح کرد: اما آگاهی، بصیرت، جریان‌شناسی و دشمن‌شناسی ملت فهیم ایران اسلامی، به‌ویژه بازاریان و کسبه مؤمن، موجب شد صف خود را از اغتشاشات جدا کنند. عدم همراهی آحاد مردم با این اقدامات بار دیگر ثابت کرد ملت بزرگ ایران بر آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر ایستاده‌اند و تاکنون دشمن را ناکام گذاشته‌اند.

وی تأکید کرد: البته متانت و عدم همراهی مردم با جریان‌های رادیکال نباید به معنای رضایتمندی از عملکرد برخی مسئولان تلقی شود. در همین راستا، چند تذکر جدی به‌ویژه خطاب به دولت دارم؛ نخست اینکه دولت باید هرچه سریع‌تر نسبت به اصلاح رویه‌های غلط و مدیریت‌های ناکارآمد اقدام کند. مجلس به نیابت از مردم اجازه تداوم این رویه‌ها و مدیریت‌های ضعیف و ناکارآمد، به‌ویژه در حوزه‌هایی که مستقیماً با معیشت و اقتصاد مردم مرتبط است، نخواهد داد.

نماینده مردم شیراز و زرقان افزود: دولت باید اولویت‌های کشور را به‌درستی دریابد و بر اساس آن برنامه‌ریزی کند. امروز هیچ اولویتی بالاتر از معیشت، سلامت و امنیت وجود ندارد. متأسفانه در بودجه سال ۱۴۰۵ کمتر به این اولویت‌ها توجه است و امیدواریم در جریان بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق و صحن علنی، این کاستی‌ها جبران شود.

عزیزی همچنین به جریان‌های سیاسی هشدار داد و گفت: به آقایان و جریانات سیاسی متذکر می‌شوم از اظهارات تنش‌زا، دوقطبی‌سازی و هرگونه اقدام تضعیف‌کننده انسجام و همبستگی ملی پرهیز کنند. این نوع رفتارها شایسته ملتی که خالق حماسه و پیروزی در نبرد ۱۲ روزه بوده‌اند، نیست.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: در ارزیابی اولیه عملکرد مسئولان، هر دستگاه، مدیر و مسئولی که با کاستی‌ها و ضعف‌ها برخورد نکند، باید مورد اقدام و برخورد قرار گیرد.

وی در پایان، با لحنی صریح خطاب به رئیس‌جمهور دزد آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: به نیابت از ملت ایران و مجلس شورای اسلامی تأکید می‌کنم که اولاً باید زبان سخن گفتن با ملتی با تاریخ و تمدن ایران اسلامی را بلد باشند و از ادبیاتی که در شأن خودشان است، پرهیز کنند. ثانیاً هرگونه تهدید، یاوه‌گویی و اقدام نسنجیده و محاسبه‌نشده، هزینه‌های گزاف، سنگین و غیرقابل جبرانی برای آنان به همراه خواهد داشت. چنانچه به امنیت کشور و ملت ایران خدشه‌ای وارد شود، چه مستقیم و چه از سوی عناصر وابسته، هر کجای دنیا را برایشان ناامن خواهیم کرد و اگر به آرامش ملت ایران خدشه وارد کنند، آرامش را در هر نقطه‌ای از جهان از آنان خواهیم گرفت؛ به اذن‌الله و به توفیق الهی.