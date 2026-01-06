حاجی بابایی: هدفمند کردن ارز ترجیحی گام مثبت دولت است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی بابایی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۶ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری خطاب به هیأت دولت در زمینه وضعیت معیشت مردم گفت: امروز فصل مشترک تمام نمایندگان وضعیت معیشت بود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با قدردانی از تلاشهای دولت در بهبود وضعیت معیشتی مردم، ادامه داد: زحمات دولت در این زمینه قابل تقدیر است، اما باید بازار مدیریت شود.
وی افزود: هدفمند کردن ارز ترجیحی گام مثبت دولت است، اما باید فاصلههای آن جبران شود. پرداختهای ریالی اگر دل مردم را مطمئن نکند پاسخ مناسب نمیدهد از این از دولت خواستاریم در زمینه کالابرگ و پوشاندن ضعفهای معیشتی کمک لازم را داشته باشند. در وضعیت امروز اولویت معیشت است و میتوان در این راستا از اقدامات دیگر صرف نظر کرد.
حاجی بابایی ادامه داد: ما هم از ملت دفاع میکنیم و هم پشت سر آنها هستیم، ملت ایران با سکوت خود پاسخ «نه» به آمریکا و استکبار جهانی داد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم همچنین از نیروهای نظامی و انتظامی که در کنار مردم ایستادهاند، قدردانی کرد و گفت: برادرانه، عالمانه و عاقلانه با هم باشیم و مطمئن باشید در دنیا هیچکس به اندازه خودمان دلسوز ما نیست، اگر آنها میتوانستند مشکلات خود را حل میکردند، رئیس جمهور آمریکا به صورت شفاف و روشن یاوه گویی میکند و همچنین برخی عوامل منطقهای آنها علیه جمهوری اسلامی توطئه میکنند؛ سختیها فراوان است اما مهم این است که مسئولین صبر داشته باشند چرا که ملت ایران امتحان خود را در ۱۲ روز جنگ و در این روزها پس دادهاند.
وی با تأکید بر ضرورت همبستگی گفت: استکبار جهانی کار خود را میکند و ملت کار خود را میکند بنابراین باید به معیشت، محبت، مدیریت، تدبیر و کنار هم بودن توجه شود. در این شرایط هر سخنی که یک سر سوزن نظام و جایگاه قانونی قوا را تضعیف کند، به صلاح کشور نیست. نقدها و مشکلات باید مطرح شود ولی باید حواسمان جمع باشد که دشمن با همگی ما کار دارد.
حاجی بابایی با اشاره به تصویب کلیات بودجه در مجلس اظهار کرد: از نمایندگان که در بودجه زحمت کشیدند و معیشتی حرکت کردند و مصوبات خوبی در کمیسیون تلفیق داشتند و کمر همت بستند که در این بودجه «معیشت» حرف اولشان باشد، تشکر میکنم.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: بنده در سفر نظارتی خود به استان کرمان مطرح کردم که نمایندگان در کمیسیون تلفیق بودجه را رد کرده چرا که گرانی مردم را اذیت میکند. رئیس جمهور نیز نامه نوشته است. جنگ اقتصادی شکل گرفته و استبکار جهانی با فضای مجازی غوغا میکند لذا در این شرایط حساس باید مجلس تصمیم مهمی بگیرد که این توضیحات به شکل دیگری بیان شد که منظور بنده تصمیم مجلس بر مبنای کار عالمانه، عاقلانه، مصلحت اندیشانه و بر اساس سیاستهای اعمالی حرکت کرد تا بتواند با کارشناسی دقیق مشکلات بودجه حل شود. این تصمیم مجلس با توجه به نظام، انقلاب و مردم گرفت که باید به آن دقت شود.
