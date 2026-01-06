ه گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری ظهر سهشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی که در دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی برگزار شد، با اشاره به موضوع ترک تحصیل دانشآموزان اظهار کرد: یکی از چالشهای اجتماعی در برخی مناطق ترک تحصیل دانشآموزان است که با پیگیریهای انجامشده و همراهی بانکها، امکاناتی در اختیار تعدادی از مدارس قرار گرفت تا از ترک تحصیل دانشآموزان جلوگیری شود.
وی در ادامه افزود: اگر در اجرای برنامهها تمرکز و هماهنگی لازم وجود داشته باشد، بسیاری از آسیبهای اجتماعی کاهش پیدا خواهد کرد.
استاندار خراسان شمالی با تأکید بر اهمیت سلامت نیروی انسانی ادامه داد: سلامت جسم و روان از موضوعات مهم است و کارکنان دستگاهها باید در ارزیابیهای سلامت جسمی و روانی بهصورت مستمر مورد توجه قرار گیرند.
نوری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در برخی تکالیف و اقدامات اجرایی باید با دقت و سلیقه عمل شود و در خصوص صدور مجوزها نیز لازم است شفافیت وجود داشته باشد و مشخص شود هر نهاد زیر نظر چه دستگاهی مجوز دریافت کرده است.
وی بیان کرد: در انجام فعالیتهای فرهنگی باید ظرافتها رعایت شود و برنامهها در چارچوب آییننامهها و ضوابط قانونی اجرا شود تا از بروز هنجارشکنی جلوگیری شود.
استاندار خراسان شمالی افزود: برنامههای فرهنگی نباید رها شود و برگزاری کنسرتها، جشنهای فرهنگی دانشآموزی و دانشجویی نیز باید بر اساس بایدها و نبایدهای مشخص انجام گیرد.
نوری در پایان تأکید کرد: ظرفیتها و امکانات متعددی برای گفتوگو با جوانان وجود دارد که باید بهدرستی از آنها استفاده شود تا اثربخشی برنامهها افزایش یابد.
