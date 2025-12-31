  1. استانها
بهمن نوری: همه دستگاه‌های خراسان شمالی برای میزبانی کوراش همکاری کنند

بجنورد- استاندار خراسان شمالی گفت: برای برگزاری شایسته مسابقات بین‌المللی کوراش، همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های خراسان شمالی ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری صبح چهارشنبه در جلسه هماهنگی کمیته‌های برگزاری مسابقات بین‌المللی کوراش که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، بر اهمیت همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی استان در برگزاری شایسته این رویداد تأکید کرد و افزود: انجمن کوراش برای اجرای مطلوب این رقابت‌ها نیازمند همراهی جدی مجموعه مدیریت استان است.

وی با بیان اینکه میزبانی مسابقات بین‌المللی کوراش فرصتی ارزشمند برای استان محسوب می‌شود، تصریح کرد: نام خراسان شمالی باید به‌درستی برجسته شود و این رویداد می‌تواند فضای استان را به سمت نشاط، همبستگی و توسعه ورزش سوق دهد.

استاندار خراسان شمالی این رقابت‌ها را بستری مناسب برای معرفی ظرفیت‌های متنوع استان دانست و گفت: معرفی توانمندی‌ها در حوزه‌های ورزش، صنایع‌دستی و گردشگری باید به‌صورت هدفمند و در شأن این رویداد انجام شود.

وی همچنین بر لزوم توجه به ظرفیت‌های گردشگری استان در کنار برگزاری مسابقات تأکید کرد و افزود: این رویداد می‌تواند سکویی برای معرفی جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی خراسان شمالی باشد.

نوری ساماندهی ورودی‌ها و خروجی‌های شهر بجنورد را از الزامات میزبانی بین‌المللی دانست و خاطرنشان کرد: تصویر شهری باید متناسب با سطح و اهمیت این رویداد باشد.

استاندار خراسان شمالی در پایان با اشاره به پیامدهای مثبت این میزبانی اظهار داشت: برگزاری موفق مسابقات بین‌المللی کوراش، پیام روشنی از امنیت، ثبات و آمادگی استان برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی مخابره می‌کند.

