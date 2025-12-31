به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری صبح چهارشنبه در جلسه هماهنگی کمیتههای برگزاری مسابقات بینالمللی کوراش که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، بر اهمیت همکاری و هماهنگی همه دستگاههای اجرایی استان در برگزاری شایسته این رویداد تأکید کرد و افزود: انجمن کوراش برای اجرای مطلوب این رقابتها نیازمند همراهی جدی مجموعه مدیریت استان است.
وی با بیان اینکه میزبانی مسابقات بینالمللی کوراش فرصتی ارزشمند برای استان محسوب میشود، تصریح کرد: نام خراسان شمالی باید بهدرستی برجسته شود و این رویداد میتواند فضای استان را به سمت نشاط، همبستگی و توسعه ورزش سوق دهد.
استاندار خراسان شمالی این رقابتها را بستری مناسب برای معرفی ظرفیتهای متنوع استان دانست و گفت: معرفی توانمندیها در حوزههای ورزش، صنایعدستی و گردشگری باید بهصورت هدفمند و در شأن این رویداد انجام شود.
وی همچنین بر لزوم توجه به ظرفیتهای گردشگری استان در کنار برگزاری مسابقات تأکید کرد و افزود: این رویداد میتواند سکویی برای معرفی جاذبههای تاریخی، طبیعی و فرهنگی خراسان شمالی باشد.
نوری ساماندهی ورودیها و خروجیهای شهر بجنورد را از الزامات میزبانی بینالمللی دانست و خاطرنشان کرد: تصویر شهری باید متناسب با سطح و اهمیت این رویداد باشد.
استاندار خراسان شمالی در پایان با اشاره به پیامدهای مثبت این میزبانی اظهار داشت: برگزاری موفق مسابقات بینالمللی کوراش، پیام روشنی از امنیت، ثبات و آمادگی استان برای جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی مخابره میکند.
