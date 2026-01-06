به گزارش خبرنگار مهر بهمن نوری شامگاه سه شنبه در نشست مشترک رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با استاندار خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، با تأکید بر نقش راهبردی کشاورزی در ساختار اقتصادی استان اعلام کرد: کشاورزی از محورهای کلیدی اقتصاد خراسان شمالی است و اولویت نخست مدیریت استان، ساماندهی، تقویت و توسعه این بخش بر پایه داده‌های دقیق و تصمیم‌سازی علمی است.

نوری، دسترسی به اطلاعات جامع و به‌روز را ابتدایی‌ترین ابزار مدیران برای تصمیم‌گیری مؤثر دانست و گفت: بدون داده‌های دقیق درون‌سازمانی و استانی، امکان برنامه‌ریزی هدفمند و اصلاح ساختارهای کشاورزی وجود ندارد.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به شعار سال و تأکید رهبر معظم انقلاب بر سرمایه‌گذاری، بر ضرورت اصلاح فرآیندهای جذب سرمایه‌گذار در استان تأکید کرد و افزود: بروکراسی‌های اداری فرساینده باید حذف شود و حضور نیروهای متخصص، توسعه‌محور و مسئولیت‌پذیر در دستگاه‌های اجرایی یک الزام است و مدیران باید به‌طور عملی و تمام‌قد از سرمایه‌گذار حمایت کنند.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها تصریح کرد: عبور از این چالش‌ها تنها با اتکا به ظرفیت‌های داخلی، مردمی‌سازی اقتصاد و استفاده حداکثری از توان بخش خصوصی ممکن است، اگر اصلاح فرآیندها و استقبال از سرمایه‌گذاری به یک فرهنگ عمومی در استان تبدیل شود، می‌توان به بهبود پایدار شاخص‌های اقتصادی امیدوار بود.

نوری «طرح آمایش سرزمین» را نقشه راه توسعه خراسان شمالی توصیف کرد و گفت: این طرح می‌تواند به‌عنوان تابلو راهنمای تصمیم‌گیری برای مدیران و کارشناسان عمل کند.

وی افزود: با وجود ارزش ریالی بالای برخی محصولات باغی، خراسان شمالی در حوزه بهره‌وری عملکرد مطلوبی نداشته و خام‌فروشی همچنان یکی از چالش‌های جدی اقتصاد کشاورزی استان به شمار می‌رود.

استاندار خراسان شمالی بر ضرورت برندسازی محصولات کشاورزی و دامی استان تأکید کرد و افزود: تحقق این هدف نیازمند اقدامات فنی، تخصصی و مبتنی بر دانش روز است.

نوری با اشاره به پایین بودن سطح بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در بخش کشاورزی استان هشدار داد: ضعف در تکمیل زنجیره‌های ارزش افزوده موجب شده در برخی مقاطع، محصولات کشاورزی استان بدون بازار مصرف باقی بماند.

وی تأکید کرد: شتاب اقتصادی خراسان شمالی در گرو تکمیل زنجیره‌های ارزش است و در این مسیر باید از دانش فنی و ظرفیت‌های تخصصی نظام مهندسی کشاورزی به‌صورت حداکثری استفاده شود.