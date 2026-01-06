به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران عصر امروز در شورای شهر تهران برگزار شد.

علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران، در این نشست با اشاره به شرایط اجتماعی کشور پس از جنگ ۱۲ روزه تحمیلی از سوی رژیم صهیونیستی و تأثیرات آن بر فضای اجتماعی، گفت: هرگونه التهاب در کشور برای ما اهمیت دارد و مدیریت شهری به‌ویژه در پایتخت وظیفه دارد شرایط را به‌گونه‌ای مدیریت کند که شهروندان دچار آزردگی و اختلال در زندگی روزمره نشوند. وظیفه ما عادی‌سازی، روان‌سازی امور و پیگیری دقیق مسائل شهری است و این موارد باید با شفافیت با مردم در میان گذاشته شود.

نادعلی با تأکید بر نقش تبیینی سخنگویی شورا اظهار کرد: به‌عنوان سخنگوی شورای شهر تهران در دوره ششم، بارها در نشست‌ها، خبرگزاری‌ها و محافل مختلف پاسخگوی رسانه‌ها بوده‌ام و امروز این مسئولیت پررنگ‌تر شده است. از خبرنگاران می‌خواهم با ارائه نظرات و پیشنهادهای خود، ما را در بهبود این روند یاری کنند تا بتوانیم این نشست‌ها را به‌صورت منظم و با سبک و سیاق مشخص ادامه دهیم.

سخنگوی شورای شهر تهران در ادامه به موضوع خرید ۱۵۰ هکتار زمین برای آرامستان جدید تهران اشاره کرد و گفت: در جلسه قبل شورا، درباره مصاحبه معاون فنی استانداری تهران در این خصوص، پرسشی را مطرح کردم مبنی بر اینکه آیا این اقدام با هماهنگی شهرداری انجام شده یا خیر؛ چرا که در غیر این صورت، شاهد تداخل وظایف میان استانداری و شهرداری خواهیم بود.

وی افزود: پس از جلسه، رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورا اعلام کرد که هماهنگی کامل میان معاونت خدمات شهری شهرداری، کمیسیون خدمات شهری شورا، سازمان بهشت زهرا (س) و استانداری تهران وجود داشته است. از آنجا که این اراضی در حریم و در شهرستان‌های اطراف تهران قرار دارند، پیگیری‌های مربوط به خرید و انتقال سند طبیعتاً باید با همکاری استانداری انجام شود.

نادعلی با بیان اینکه وضعیت آرامستان بهشت زهرا (س) در آینده می‌تواند به مرحله بحرانی برسد، تصریح کرد: از مدت‌ها قبل، شورا و شهرداری پیگیری‌هایی برای توسعه آرامستان‌ها و ایجاد ظرفیت‌های جدید انجام داده‌اند که اکنون به نقاط عملیاتی رسیده و همکاری خوبی میان دستگاه‌ها در حال شکل‌گیری است.

سخنگوی شورای شهر تهران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ساماندهی مجموعه تئاتر شهر و محدوده چهارراه ولیعصر پرداخت و اظهار داشت: این موضوع از ابتدای دوره ششم شورا در دستور کار قرار گرفت. از حدود شش تا هفت ماه ابتدایی دوره، ارتباطات با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چه در دولت قبل و چه در دولت شهید آیت‌الله رئیسی، برقرار شد و همه بر بهبود وضعیت چهارراه ولیعصر، پارک دانشجو و حفاظت از بنای میراثی تئاتر شهر تأکید داشتند.

نادعلی ادامه داد: یکی از چالش‌های قدیمی، بحث دیوارکشی پیرامون تئاتر شهر برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی بود که موافقان و مخالفان زیادی داشت. ما به‌جای دیوارکشی، به‌دنبال راهکارهای نوین و نرم رفتیم. با همکاری شهرداری منطقه ۱۱ و سازمان زیباسازی، چندین راهکار طراحی شد که از جمله آن‌ها ساماندهی دست‌فروشان و بساط‌گستران چهارراه ولیعصر بود؛ موضوعی که با وجود دشواری‌ها، پس از حدود سه سال به نتیجه رسید.

وی افزود: رسیدگی به مسائل اجتماعی پارک دانشجو، ایجاد حریم امن بدون دیوارکشی، استفاده از فضای سبز، پرچم‌ها و عناصر زیباسازی برای جداسازی نرم، و همچنین برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری در اطراف تئاتر شهر از دیگر محورهای این طرح بود. هدف این بود که با افزایش فعالیت‌های فرهنگی، امنیت پایدار در این محدوده برقرار شود و از بروز حوادثی مانند آتش‌سوزی، ناامنی و آسیب‌های اجتماعی جلوگیری شود.

نادعلی گفت: این طرح‌ها با رفت‌وبرگشت‌های متعدد به جمع‌بندی رسید و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در نهایت طرحی همسو را با همکاری شهرداری تهران و معاونت شهرسازی دنبال کرد تا ساماندهی تئاتر شهر با رویکرد فرهنگی، اجتماعی و بدون خدشه به هویت تاریخی آن محقق شود.

اختلاف‌نظر در شورای شهر طبیعی است؛ نباید حاشیه‌ها را برجسته کنیم

سخنگوی شورای شهر تهران، با اشاره به وضعیت چهارراه ولیعصر (عج) گفت: از مدتی قبل این محدوده عملاً به‌عنوان یک کارگاه ساختمانی رها شده بود و برای مدت طولانی اتفاق خاصی در آن نیفتاد؛ به‌نحوی که اعتراضات متعددی از سوی شهروندان مطرح می‌شد و از مدیریت شهری می‌خواستند برای این شرایط فکری شود. خوشبختانه در سه ماه گذشته، با برقراری ارتباط مناسب میان مدیریت شهر و شهردار محترم منطقه ۱۱، اقدامات مؤثری آغاز شده و بنده نیز در جریان این همکاری‌ها قرار گرفتم. طبق اطلاعاتی که به من داده شده، شهروندان منطقه خبر داده‌اند که احتمالاً رونمایی از طرح نیز در همین روزها انجام خواهد شد و بنده آخرین اطلاعات را دریافت می‌کنم تا در صورت نهایی شدن، برای رونمایی دعوت انجام شود.

وی با تأکید بر وجود تفاوت نگاه‌ها در مدیریت شهری اظهار کرد: طبیعی است که تفاوت دیدگاه یا حتی به تعبیر شما اختلاف‌نظر وجود داشته باشد، اما با توجه به شرایط کشور، انتظاری که از ما می‌رود این است که این اختلاف‌ها را برجسته نکنیم. چنین تصاویری برای مردم، بزرگان نظام و حتی برای خود ما آزاردهنده است.

سخنگوی شورای شهر تهران با مرور عملکرد چهار سال گذشته شورا گفت: در این مدت، دو جریان عمده در شورا شکل گرفت؛ جریانی کاملاً منتقد شهردار تهران و جریانی حامی و حمایت‌گر از ایشان. رئیس شورا تلاش کرد در این میان نقش پدرانه‌ای برای همه ایفا کند؛ با وجود آنکه در موضوعات مختلف نظر فنی و شخصی خود را داشت، اما سعی کرد انسجام مجموعه حفظ شود.

نادعلی ادامه داد: ماهیت شوراها به‌عنوان نهادهای مردم‌سالار همین است؛ نمایندگان مردم با تفاوت آرا کنار هم می‌نشینند، تضارب آرا شکل می‌گیرد و در نهایت به نتیجه می‌رسند. در ابتدای این دوره حتی برخی اهالی رسانه تصور می‌کردند وقتی یک لیست سیاسی واحد وارد شورا شده، اعضا صرفاً از یکدیگر تعریف خواهند کرد، اما در عمل مشخص شد که حداقل در این دوره چهار سال و نیمه، فضا نه‌تنها گل‌وبلبل نبوده، بلکه نقدها و چالش‌ها نیز وجود داشته است؛ هرچند این وضعیت برای نمایندگان شورا سختی‌هایی به همراه داشته است.

وی افزود: این به آن معنا نیست که همیشه یکی از نظرات موافق یا مخالف الزاماً درست باشد؛ گاهی حتی نظر سومی می‌تواند صحیح‌تر باشد. با این حال، با هدایت آقای مهندس چمران و همکاری اعضا، تلاش شده خروجی‌های شورا حفظ شود و تصمیمات به نفع شهر و شهروندان باشد.

سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به نزدیکی انتخابات تصریح کرد: برای شفافیت باید بگویم که در آستانه انتخابات قرار داریم و طبیعی است برخی سخنان، عبارات یا موضع‌گیری‌ها رنگ‌وبوی انتخاباتی بگیرد. اما شرایط کشور، چه در داخل و چه خارج از مرزها، به‌گونه‌ای است که همه ما باید مراقب باشیم تریبون‌ها و فرصت‌ها صرف حاشیه‌سازی نشود. گاهی در پاسخ‌گویی‌ها دچار حاشیه‌هایی می‌شویم که خودمان نیز ناخواسته به این فضا دامن می‌زنیم؛ بنده هم ابتدا خودم را مخاطب این نقد می‌دانم.

نادعلی گفت: همه ما مشمول تذکرات رهبر فرزانه انقلاب هستیم؛ همان‌گونه که معظم‌له بارها در صحبت‌هایشان با مجلس شورای اسلامی درباره رابطه دولت و مجلس نکاتی را مطرح کرده‌اند، این توصیه‌ها برای ما نیز به‌عنوان پارلمان شهری و در تعامل با دستگاه اجرایی‌مان یعنی شهرداری، کاملاً قابل استفاده و راهگشاست.

از بررسی تجهیزات مترو تا مدیریت بحران؛ خدمات شهری حتی در سخت‌ترین شرایط متوقف نشد

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به طرح موضوعی از سوی یکی از اعضای شورا درباره گزارش‌های حسابرسی سال ۱۳۹۴، تأکید کرد که شورا در جایگاه سیاست‌گذاری و نظارت قرار دارد و تصمیم‌گیری نهایی درباره استفاده یا اصلاح بندهای مورد اختلاف، با همکاری کمیسیون حمل‌ونقل و شهرداری انجام خواهد شد.

نادعلی با بیان اینکه آقای آخوندی در جلسه پیش موضوعی مربوط به سال ۹۴ را مطرح کردند، گفت: این بحث ناظر به بندی است که به‌صورت مداوم در گزارش حسابرس درباره تجهیزات یک شرکت تکرار می‌شده است. با توجه به اینکه برخی مدیران آن دوره اکنون در صحن شورا حضور دارند، نسبت به طرح این موضوع حساسیت‌هایی وجود دارد. با این حال موضع‌گیری‌های انجام‌شده در تکمیل و جمع‌بندی فرمایش رئیس محترم شورا بود و بر این اساس قرار شد گروهی تشکیل شود تا موضوع به‌صورت دقیق بررسی شود.

وی افزود: باید مشخص شود که آیا این تجهیزات قابلیت استفاده در پروژه‌های در حال اجرای مترو را دارند یا خیر. از ابتدای ورود ما به شورا، توسعه خطوط و ایستگاه‌های مترو به‌صورت مستمر در جریان بوده و اگر امکان استفاده از این تجهیزات وجود داشته باشد، باید در همین پروژه‌ها به کار گرفته شود. در غیر این صورت، لازم است تصمیم جدیدی اتخاذ و بند مربوطه اصلاح و از گزارش خارج شود که در این مسیر، کمیسیون حمل‌ونقل در کنار شهرداری به یک نتیجه مشترک خواهد رسید.

سخنگوی شورای شهر تهران با تأکید بر نقش شورا گفت: ما در شورا سیاست‌گذار و ناظر هستیم. سیاست‌گذاری و نظارت ماهیتی تدریجی و زیرپوستی دارد و آثار آن معمولاً در میان‌مدت و بلندمدت مشخص می‌شود. به‌عنوان مثال، برنامه توسعه چهار ساله را تدوین می‌کنیم که نتایج آن حتی پس از پایان این دوره نیز آشکار می‌شود. همچنین بودجه‌های سالانه ترسیم و تصویب می‌شوند و آثارشان در سال‌های بعد نمایان می‌شود.

نادعلی ادامه داد: وقتی اولویت نخست شهر را توسعه حمل‌ونقل عمومی قرار دادیم، در ابتدا ممکن بود این تصمیم صرفاً شعاری به نظر برسد، اما وظیفه شورا همین سیاست‌گذاری است. شورا قرار نیست وارد اجرا شود یا اتوبوس بخرد، بلکه این وظیفه شهرداری است. با این حال، با ورود به فاز اجرایی مشخص شد که سیاست‌گذاری به‌موقع و درست انجام شده است. البته موانعی در اجرا وجود دارد که ممکن است در زمان سیاست‌گذاری به‌طور کامل دیده نشده باشد.

وی با اشاره به برنامه تأمین ۹ هزار دستگاه اتوبوس برای تهران گفت: این عدد بر اساس نیاز شهر تعیین شد، اما موانع اجرایی باعث شده تا امروز به این عدد نرسیم. با این حال، همین موضوع جایگاه شورا را به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار و تفاوت آن با حوزه اجرا نشان می‌دهد.

سخنگوی شورا با اشاره به نقش شهردار تهران تصریح کرد: اشتباه است که فقط شخص شهردار را ببینیم. شهردار تهران نماینده بیش از ۱۰۰ هزار نیرویی است که در شهرداری فعالیت می‌کنند و واقعاً به‌صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی هستند. آقای دکتر زاکانی به‌عنوان نماینده این مجموعه در بالاترین سطح، دغدغه مستمر مسائل مختلف شهر را دارد.

نادعلی افزود: نگاه شهرداری صرفاً معطوف به حوادث اخیر نیست، بلکه این است که در هر شرایطی خدمات‌رسانی قطع نشود. در همان ۱۲ روزی که شرایط خاصی بر شهر حاکم بود، همه ما در تهران حضور داشتیم و در تماس مستمر بودیم. نیروهای شهرداری از نخستین لحظات وقوع حوادث، از جمله موشک‌باران و سایر اتفاقات، در میدان عمل حاضر بودند و کسی به‌دنبال مرخصی یا مسائل حاشیه‌ای نبود.

وی ادامه داد: تیم‌های عملیاتی واقعاً در صحنه بودند؛ از مسئول پسماندی که سوار بابکت می‌شود و به نقطه‌ای می‌رود که هنوز خطر به‌طور کامل برطرف نشده است. در چنین شرایطی، مسائل انتخاباتی یا شخصی مطرح نیست. کشور با دشمن بیرونی مواجه است و اگر به رفتار این دشمنان در قبال سایر کشورها نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که هوشیاری مسئولان و کنار هم بودن، می‌تواند ما را از این فضا عبور دهد.

سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به برخی فضاسازی‌ها در فضای مجازی گفت: ممکن است در شرایط خاص، التهاباتی در بازار و فضای مجازی ایجاد شود که همه این‌ها نیازمند مدیریت است. با همکاری شهردار تهران، تلاش شده خدمات شهری بدون وقفه ادامه پیدا کند. حتی در جلسه اخیر شورای شهرداران نیز تأکید شد که همه شهرداران با تمام توان در خدمت مردم هستند و خدمات‌دهی به‌صورت مستمر در حال انجام است. در عین حال می‌دانیم عده‌ای خارج از مرزها به‌دنبال تداوم این به‌هم‌ریختگی‌ها هستند تا زمینه دخالت‌های بیشتر خود را فراهم کنند، اما مدیریت شرایط و همبستگی می‌تواند مانع تحقق این اهداف شود.