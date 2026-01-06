  1. استانها
کشف هزار و ۲۰۰ تن برنج احتکار شده در هرمزگان

بندرعباس- فرمانده انتظامی هرمزگان از شناسایی یک انبار بزرگ احتکار کالای اساسی و کشف یک هزار و ۲۰۰ تن برنج احتکار شده در استان هرمزگان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح این خبر بیان کرد: کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی، با همکاری مأموران انتظامی مستقر در یکی از بنادر تجاری استان با انجام کار اطلاعاتی و گشت‌زنی‌های هدفمند در محوطه اسکله، یک انبار بزرگ احتکار کالاهای اساسی را شناسایی و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی بیان کرد: مأموران ضمن هماهنگی با مقام قضائی با تشکیل تیمی به محل اعزام که با بررسی‌های اسنادی انجام گرفته مشخص شد تعداد ۵۰ کانتینر ۲۰ فوت به وزن هزار و ۲۰۰ برنج هندی وارد اسکله شده که بیش از ۴۰۰ تن آن از گمرک خارج و مابقی آن به میزان هزار و ۲۰۰ تن در این انبار انباشت شده است.

این مقام ارشد انتظامی هرمزگان با بیان این‌که در این رابطه یک متهم شناسایی و پرونده قضائی تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به دادسرا و سازمان تعزیرات استان ارسال شد، ارزش مالی کالاهای اساسی احتکاری کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد.

    • فریاد IR ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      اعلام کنید مال کیه چکاره بوده انبار مال کیه کسی که برنج و کالا را انبار کرده و کسی انبار و مکان اجاره داد باید محاکمه شوند

