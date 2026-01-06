  1. استانها
  2. زنجان
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۳۹

مقابله مؤثربا قاچاق کالا نیازمند اصلاح در رویه‌ها وشیوه‌های اجرایی است

مقابله مؤثربا قاچاق کالا نیازمند اصلاح در رویه‌ها وشیوه‌های اجرایی است

زنجان- فرماندار زنجان گفت: قاچاق کالا پدیده‌ای چندلایه است و برای مقابله مؤثر با آن باید اصلاح جدی در رویه‌ها و شیوه‌های اجرایی صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کاظمی در نشست هماهنگی مبارزه با قاچاق کالای شهرستان زنجان، با تأکید بر ضرورت تغییر رویکردها در مبارزه با قاچاق کالا، گفت: برای مقابله مؤثر با این پدیده پیچیده باید از برخوردهای سنتی عبور کرده و با استفاده از فناوری‌ها و تمرکز بر شناسایی شبکه‌های اصلی، مسیر ورود و خروج غیرقانونی کالا را به‌صورت واقعی مسدود کرد.

وی با بیان اینکه قاچاق پدیده‌ای چندلایه است و برای مقابله مؤثر با آن باید اصلاح جدی در رویه‌ها و شیوه‌های اجرایی صورت گیرد و اظهار داشت: در شرایط امروز، فناوری‌های نوین و تحلیل هوشمند شبکه‌های اصلی قاچاق تنها راهکار واقعی برای جلوگیری از ورود و خروج غیرقانونی کالا است.

فرماندار زنجان ضمن تأکید بر اینکه مبارزه با قاچاق پیش‌زمینه اصلی حمایت از تولید داخلی و ثبات بازار است، گفت: هرگونه ضعف در نظارت بر مبادی ورودی و شبکه‌های توزیع، علاوه بر آسیب اقتصادی، سلامت و امنیت روانی جامعه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی همچنین با اشاره به ضرورت کنترل کالاهای استراتژیک، اظهار کرد: مقرر شده معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم‌پزشکی استان گزارش جامعی از وضعیت تأمین و توزیع داروهای خاص و شیر خشک ارائه دهد تا فرآیندهای نظارتی به‌صورت شفاف مشخص و از هرگونه سوءاستفاده و نشت این اقلام به شبکه‌های قاچاق جلوگیری شود.

کاظمی با بیان اینکه کاهش تقاضا برای کالای قاچاق نیازمند مشارکت فرهنگی است، افزود: رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی نقش مهمی در آگاهسازی مردم از پیامدهای مصرف کالای قاچاق بر اشتغال و تولید داخلی دارند.

وی تأکید کرد: استفاده از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی برای اطلاع‌رسانی درباره خطرات بهداشتی کالاهای فاقد استاندارد می‌تواند در تغییر رفتار مصرف‌کننده و کاهش تقاضا نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

کد خبر 6715673

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها