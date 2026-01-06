به گزارش خبرگزاری مهر، علی کاظمی در نشست هماهنگی مبارزه با قاچاق کالای شهرستان زنجان، با تأکید بر ضرورت تغییر رویکردها در مبارزه با قاچاق کالا، گفت: برای مقابله مؤثر با این پدیده پیچیده باید از برخوردهای سنتی عبور کرده و با استفاده از فناوری‌ها و تمرکز بر شناسایی شبکه‌های اصلی، مسیر ورود و خروج غیرقانونی کالا را به‌صورت واقعی مسدود کرد.

وی با بیان اینکه قاچاق پدیده‌ای چندلایه است و برای مقابله مؤثر با آن باید اصلاح جدی در رویه‌ها و شیوه‌های اجرایی صورت گیرد و اظهار داشت: در شرایط امروز، فناوری‌های نوین و تحلیل هوشمند شبکه‌های اصلی قاچاق تنها راهکار واقعی برای جلوگیری از ورود و خروج غیرقانونی کالا است.

فرماندار زنجان ضمن تأکید بر اینکه مبارزه با قاچاق پیش‌زمینه اصلی حمایت از تولید داخلی و ثبات بازار است، گفت: هرگونه ضعف در نظارت بر مبادی ورودی و شبکه‌های توزیع، علاوه بر آسیب اقتصادی، سلامت و امنیت روانی جامعه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی همچنین با اشاره به ضرورت کنترل کالاهای استراتژیک، اظهار کرد: مقرر شده معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم‌پزشکی استان گزارش جامعی از وضعیت تأمین و توزیع داروهای خاص و شیر خشک ارائه دهد تا فرآیندهای نظارتی به‌صورت شفاف مشخص و از هرگونه سوءاستفاده و نشت این اقلام به شبکه‌های قاچاق جلوگیری شود.

کاظمی با بیان اینکه کاهش تقاضا برای کالای قاچاق نیازمند مشارکت فرهنگی است، افزود: رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی نقش مهمی در آگاهسازی مردم از پیامدهای مصرف کالای قاچاق بر اشتغال و تولید داخلی دارند.

وی تأکید کرد: استفاده از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی برای اطلاع‌رسانی درباره خطرات بهداشتی کالاهای فاقد استاندارد می‌تواند در تغییر رفتار مصرف‌کننده و کاهش تقاضا نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.