سردار رادان: پلیس با جدیت با احتکار کالاهای اساسی برخورد می‌کند

فرمانده کل انتظامی کشور اعلام کرد: کسانی که اجناس ضروری مردم را احتکار کنند، با برخورد قاطع پلیس امنیت اقتصادی و سازمان اطلاعات مواجه خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، در برنامه خبرنیمروزی با تأکید بر اهمیت تأمین کالاهای اساسی مردم با توجه به برداشته شدن ارز ترجیحی گفت: کسانی که به خود اجازه دهند اجناسی را که مردم باید استفاده کنند، احتکار کنند، حتماً با برخورد قاطع مواجه خواهند شد.

وی افزود: توصیه اکید بنده این است که حتی فکر چنین اقدامی به ذهن کسی خطور نکند، زیرا واحدهای پلیس امنیت اقتصادی و سازمان اطلاعات کشور به صورت جدی این موارد را رصد و تعقیب می‌کنند.

رادان با اشاره به اهمیت مقابله با تخلفات اقتصادی در شرایط کنونی تأکید کرد که اقدامات احتکار کالاهای اساسی نه تنها جرم اقتصادی، بلکه تهدیدی برای امنیت و معیشت مردم است و مسئولان انتظامی با تمام توان با آن برخورد خواهند کرد.

    • irani IR ۱۴:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      مرد و حرفش. سریعتر.
    • جمهور ملت IR ۱۵:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      نه تنها این که فرمودید بلکه با کسانیکه ارز ترجیحی گرفته و کالا را احتکار کوتاه مدت کرده تا کالاهای که دلار تک نرخی شده و گران شده امروز را بیرون بیاورند ، هم باید برخورد شود
    • باباعلی IR ۱۶:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      قیمتی که با جهش ارز و دلار ۱۳۰ تومانی به بازار بیاد رو با مجازات محتکرین میخواین چقدر ارزون کنید؟ فقط یک نمونه رستورانها و تهیه غذا ها با افزایش سه برابری یک قلم روغن چطور به کاسبی ادامه بدند؟ با یک میلیون کالابرگ صاحب مجموعه؟
    • IR ۱۸:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      جناب آقای رادان ، در کدام کشور دنیا ۶ دلار گره گشایی مشکلات اقتصادی مردم است . یک میلیون تومان یعنی ۶ دلار . شما فکر می‌کنید که با این ۶ دلار ‌میشود گرفتاری‌ها را حل کرد ؟؟؟؟ اصلاً دیگر بحث احتکار نیست بحث گرانی رسمی و قانونی است .

