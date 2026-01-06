به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، در برنامه خبرنیمروزی با تأکید بر اهمیت تأمین کالاهای اساسی مردم با توجه به برداشته شدن ارز ترجیحی گفت: کسانی که به خود اجازه دهند اجناسی را که مردم باید استفاده کنند، احتکار کنند، حتماً با برخورد قاطع مواجه خواهند شد.

وی افزود: توصیه اکید بنده این است که حتی فکر چنین اقدامی به ذهن کسی خطور نکند، زیرا واحدهای پلیس امنیت اقتصادی و سازمان اطلاعات کشور به صورت جدی این موارد را رصد و تعقیب می‌کنند.

رادان با اشاره به اهمیت مقابله با تخلفات اقتصادی در شرایط کنونی تأکید کرد که اقدامات احتکار کالاهای اساسی نه تنها جرم اقتصادی، بلکه تهدیدی برای امنیت و معیشت مردم است و مسئولان انتظامی با تمام توان با آن برخورد خواهند کرد.