امیر الهامی: همبستگی فکری و عملی، لازمه ایستادگی مقابل دشمن است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر علیرضا الهامی، فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) جمهوری اسلامی ایران، با حضور در دانشگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص)، بر لزوم تقویت توان رزمی اشاره و اظهار کرد: در شرایط کنونی، ایران اسلامی نیازمند همبستگی بیش از پیش فکری و عملی است تا همچون گذشته، در برابر تهدیدات دشمن ایستادگی کند.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش با بیان اینکه دانشجویان باید با افق دید وسیع و عمیق وارد میدان‌های علمی و عملیاتی شوند، خطاب به دانشجویان گفت: اقدامات شما در راستای افزایش مهارت‌هایتان، نه تنها موجب ارتقا توان رزمی شما می‌شود، بلکه اقتدار ملی ایران اسلامی را نیز بیش از گذشته، تقویت خواهد کرد. فراموش نکنید که همبستگی فکری و عملی شما دانشجویان نظامی، نقش مهمی در مقابله با تهدیدات دشمن ایفا خواهد کرد.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) در خاتمه بر اهمیت آمادگی و تمرین مستمر دانشجویان تاکید کرد و از دانشجویان خواست تا برای ارتقا مهارت‌های خود، در مسیر تقویت بیش از پیش بنیه دفاعی کشور، گام بردارند.