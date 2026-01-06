به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی وزیر آموزشوپرورش امروز، سه شنبه ۱۶ دی ماه در جلسه کمیته اجرایی برنامه پنجساله دوم ستاد همکاری حوزههای علمیه و آموزشوپرورش، بر ضرورت اجرای عدالت آموزشی، تقویت تربیت دینی و اصلاح ساختار نظام تعلیم و تربیت تأکید کرد.
کاظمی با اشاره به برنامههای مشترک حوزههای علمیه و آموزشوپرورش، گفت: آموزشوپرورش با استقرار مدیریت جدید و بهرهگیری از ظرفیت نیروهای جوان و متخصص، در مسیر اجرای برنامههای تحولآفرین قرار گرفته است.
وی با تاکید بر آموزش عمومی و تربیت دینی، افزود: در حوزه آموزش قرآن، توسعه فعالیتهای پرورشی، فعالسازی شورای عالی نماز و نهادینهسازی رویکردهای تربیتی در مراکز پیشدبستانی، اقدامات مؤثری انجام شده است.
وزیر آموزشوپرورش از تولید و توزیع ۱۳ میلیون جلد کتاب با عنوان «از ایرانمان دفاع میکنیم» خبر داد و گفت: این کتاب بهعنوان نخستین روایت آموزشی از جنگ ۱۲ روزه، در آغاز سال تحصیلی در اختیار دانشآموزان سراسر کشور قرار گرفت.
کاظمی با اشاره به اجرای برنامههای دینی در مدارس، اظهار کرد: امسال از مجموع ۱۱ هزار مسجد فعال در کشور، نزدیک به ۵ هزار مسجد بهطور اختصاصی میزبان دانشآموزان بودهاند.
وی عدالت آموزشی را محور اصلی سیاستهای دولت در حوزه آموزش دانست و تصریح کرد: توسعه عدالت در فضاهای آموزشی، تجهیزات، کیفیت آموزشی و فعالیتهای پرورشی و ورزشی، در دستور کار آموزشوپرورش قرار دارد و همزمان اصلاحات بنیادین در برنامه درسی، ساختار نظام آموزشی و حکمرانی تربیتی در حال پیگیری است.
کاظمی با تأکید بر اهمیت برنامه پنجساله دوم همکاری حوزههای علمیه و آموزشوپرورش، خاطرنشان کرد: تحقق این برنامه مستلزم تعیین شاخصهای دقیق، سازوکار اجرایی شفاف، تقسیم مسئولیتها و نظارت مستمر است و بدون این الزامات، برنامهها به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
وی با اشاره به همافزایی و تعامل مستمر میان حوزههای علمیه و آموزشوپرورش تأکید کرد و گفت: استفاده صحیح از ظرفیتهای مشترک میتواند نقش مؤثری در ارتقای نظام تعلیم و تربیت و تحقق اهداف کلان جمهوری اسلامی ایران ایفا کند.
در ادامه این جلسه مصطفی ملکی؛ قائممقام مدیر حوزههای علمیه کشور، در نشست کمیته اجرایی برنامه پنجساله دوم ستاد همکاری حوزههای علمیه و آموزشوپرورش، بر ضرورت رفع موانع و شکلگیری عزم جمعی برای تقویت تربیت دینی نسل نوجوان تأکید کرد.
وی با قدردانی از اقدامات وزارت آموزشوپرورش و وزیر آموزشوپرورش، همکاریهای اخیر میان حوزه و آموزشوپرورش را الگو دانست و گفت: در زمینه فعالیتهای دانشآموزی، از جمله برنامههای اعتکاف، شاهد رشد کمّی و کیفی قابل توجهی بودهایم.
قائممقام مدیر حوزههای علمیه با اشاره به ظرفیتهای علمی حوزه، افزود: حوزه علمیه دارای بیش از هزار عضو هیئت علمی و انجمن علمی در رشتههای مختلف است و آمادگی دارد با تمام توان در مسیر تربیت دینی و فرهنگی دانشآموزان همکاری کند.
ملکی تصریح کرد: اگر موانع موجود با همافزایی و تصمیمگیری مشترک برطرف شود، میتوان از این فرصت برای کمک مؤثر به تربیت نسل جدید بهره گرفت.
