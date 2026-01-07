  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۷:۴۰

گفت‌وگوی وزیران امور خارجه آمریکا و آرژانتین درباره تحولات ونزوئلا

وزیران امور خارجه آمریکا و آرژانتین، آخرین تحولات ونزوئلا بعد از حمله به این کشور را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه این کشور و پابلو کویرنو، وزیر امور خارجه آرژانتین در یک گفت‌وگوی تلفنی آخرین تحولات مربوط به ونزوئلا را بررسی کردند.

تامی پیگوت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پیامی نوشت: روبیو و کویرنو درباره عملیات سوم ژانویه برای بازداشت نیکلاس مادورو (رئیس‌جمهوری ونزوئلا) با یکدیگر گفت‌وگو کردند.

در این پیام آمده است: وزیر امور خارجه آمریکا از وزیر امور خارجه آرژانتین بابت تداوم همکاری این کشور برای مقابله با قاچاق مواد مخدر و تقویت امنیت منطقه قدردانی کرد.

در این تماس، دو طرف بر اهمیت همکاری‌های دوجانبه در حوزه امنیت منطقه‌ای تأکید کردند.

آرژانتین از جمله معدود کشورهایی در آمریکای لاتین است که با دولت دونالد ترامپ رابطه نزدیکی دارد. اکثر کشورهای آمریکای لاتین، اقدام واشنگتن در ربایش رئیس جمهوری ونزوئلا را محکوم کردند.

