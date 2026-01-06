  1. بین الملل
رئیس جمهوری موقت ونزوئلا: حمله وحشیانه آمریکا، نقض حقوق بین‌الملل بود

رئیس جمهوری موقت ونزوئلا گفت که اقدام وحشیانه آمریکا، نقض آشکار حقوق بین‌الملل بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، دِلسی رودریگز، رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا اعلام کرد: به شهدایی که در دفاع از ونزوئلا در برابر حمله جنایتکارانه آمریکا جان خود را فدا کردند، ادای احترام می‌کنیم.

وی افزود: این حمله جنایتکارانه با ربودن نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ما و بانوی اول ونزوئلا، نقض آشکار مشروعیت و حقوق بین‌الملل است.

رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا از حمایت قاطع نیروهای مسلح ملی این کشور در دفاع از قانون اساسی، صلح و حاکمیت کشورش قدردانی کرد.

رودریگز افزود: همان‌گونه که رئیس‌جمهور مادورو به ما مأموریت داده، با اتحاد مدنی-نظامی خود، با قاطعیت و تعهد برای تضمین ثبات میهن و رفاه اجتماعی پیش خواهیم رفت.

وی به صورت ضمنی آمریکا را مورد خطاب قرار داد و گفت: به کسانی که مرا تهدید می‌کنند، می‌گویم که سرنوشت من را کسی جز خداوند رقم نخواهد زد.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شنبه ۱۳ دی ماه اعلام کرد کشورش با موفقیت یک حمله گسترده علیه ونزوئلا انجام داده و مدعی شد نیکلاس مادورو و همسرش را بازداشت کرده است. اقدامی که با واکنش و مخالفت گسترده در سطح بین الملل مواجه شد.

لازم به ذکر است که حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا و ربودن رئیس جمهور این کشور که نقض تمام قوانین بین المللی به شمار می‌رود، موجی از واکنش‌های منفی را در کشورهای جهان به دنبال داشته است.

