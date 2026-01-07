  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۶:۰۳

یک هفته عزای عمومی در ونزوئلا برای قربانیان حمله آمریکا

یک هفته عزای عمومی در ونزوئلا برای قربانیان حمله آمریکا

رئیس جمهور موقت ونزوئلا از اعلام عزای عمومی به مدت یک هفته در این کشور به احترام قربانیان حمله آمریکا خبر داد که در جریان آن رئیس جمهوری ونزوئلا و همسرش ربوده و به آمریکا منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اماراتی ارم نیوز، «دلسی رودریگز» در سخنانی که از تلویزیون رسمی ونزوئلا پخش شد، اعلام کرد که تصمیم گرفتم هفت روز عزای عمومی اعلام کنم برای جوانان، زنان و مردانی که جان خود را در دفاع از ونزوئلا و رئیس‌جمهور نیکلاس مادورو فدا کردند

رودریگز تصریح کرد که ما از آنان قدردانی می‌کنیم. تصاویر پیکرهایشان روح من را جریحه دار کرد، اما می‌دانم که آنان برای ارزش‌های این جمهوری جان باختند.

در سوم ژانویه جاری، نیروهای ویژه آمریکا در جریان حمله‌ای به پایتخت ونزوئلا، نیکلاس مادورو رئیس جمهوری این کشور را به همراه همسرش ربودند.

مادورو اکنون در دادگاهی در نیویورک با اتهاماتی از جمله قاچاق مواد مخدر روبه‌رو است.

کوبا و ونزوئلا اعلام کرده‌اند که در این حمله مجموعاً ۵۵ نفر از نیروهای نظامی این کشورها کشته شده‌اند. همچنین «طارق ویلیام صعب»، دادستان کل ونزوئلا، از «ده‌ها» کشته در میان غیرنظامیان و نظامیان خبر داده است. تعداد دقیق قربانیان غیرنظامی هنوز مشخص نیست، اما برخی منابع شمار آنها را بین ۷۰ تا ۸۰ نفر اعلام کرده‌اند.

کد خبر 6716127

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه