یک هفته عزای عمومی در ونزوئلا برای قربانیان حمله آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اماراتی ارم نیوز، «دلسی رودریگز» در سخنانی که از تلویزیون رسمی ونزوئلا پخش شد، اعلام کرد که تصمیم گرفتم هفت روز عزای عمومی اعلام کنم برای جوانان، زنان و مردانی که جان خود را در دفاع از ونزوئلا و رئیسجمهور نیکلاس مادورو فدا کردند
رودریگز تصریح کرد که ما از آنان قدردانی میکنیم. تصاویر پیکرهایشان روح من را جریحه دار کرد، اما میدانم که آنان برای ارزشهای این جمهوری جان باختند.
در سوم ژانویه جاری، نیروهای ویژه آمریکا در جریان حملهای به پایتخت ونزوئلا، نیکلاس مادورو رئیس جمهوری این کشور را به همراه همسرش ربودند.
مادورو اکنون در دادگاهی در نیویورک با اتهاماتی از جمله قاچاق مواد مخدر روبهرو است.
کوبا و ونزوئلا اعلام کردهاند که در این حمله مجموعاً ۵۵ نفر از نیروهای نظامی این کشورها کشته شدهاند. همچنین «طارق ویلیام صعب»، دادستان کل ونزوئلا، از «دهها» کشته در میان غیرنظامیان و نظامیان خبر داده است. تعداد دقیق قربانیان غیرنظامی هنوز مشخص نیست، اما برخی منابع شمار آنها را بین ۷۰ تا ۸۰ نفر اعلام کردهاند.
نظر شما