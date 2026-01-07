به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ اعلام کرد: مقامات دولت انتقالی ونزوئلا بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون بشکه نفتِ مشمول تحریم را به واشنگتن تحویل خواهند داد.

وی افزود: نفتی که از ونزوئلا دریافت می‌کنیم با قیمت بازار به فروش خواهد رسید و من به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا بر نحوه مدیریت عوائد آن نظارت خواهم کرد.

ترامپ همچنین گفت: از وزیر انرژی خواسته‌ام اجرای این طرح را فوراً آغاز کند و نفت از طریق نفتکش‌های ذخیره‌سازی منتقل و به بنادر تخلیه آمریکا ارسال خواهد شد.

رویترز: وزیران دفاع و کشور ونزوئلا در لیست اهداف احتمالی آمریکا هستند

در همین حال، رویترز به نقل از منابع خود که آنها را آگاه خواند، گزارش داد: دولت ترامپ به وزیر کشور ونزوئلا هشدار داده است که در صورت عدم همکاری، به یک هدف بالقوه تبدیل خواهد شد.

بر اساس این گزارش، واشنگتن از طریق واسطه‌ها به وزیر کشور ونزوئلا هشدار داده که هرگونه مقاومت می‌تواند جان او را در معرض خطر قرار دهد یا سرنوشتی مشابه نیکلاس مادورو رئیس جمهوری این کشور را برایش رقم بزند.

همچنین منابع رویترز اعلام کردند: فهرست اهداف بالقوه آمریکا در ونزوئلا شامل وزیر دفاع این کشور نیز می‌شود که واشنگتن او را به قاچاق مواد مخدر متهم می‌کند.

شبکه ای‌بی‌سی آمریکا نیز به نقل از منابع آگاه اعلام کرد: دولت ترامپ به دلسی رودریگز، رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا اطلاع داده که پیش از صدور مجوز افزایش تولید نفت، باید چند شرط را اجرا کند.



بر اساس ادعای این شبکه خبری «یکی از شروط واشنگتن، قطع روابط اقتصادی ونزوئلا با چین، روسیه، ایران و کوبا اعلام شده است.»



همچنین ای‌بی‌سی به نقل از منابع خود افزود: آمریکا شرط کرده که کاراکاس با شراکت انحصاری با واشنگتن برای تولید نفت موافقت کند.