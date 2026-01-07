به گزارش خبرگزاری مهر، الهام حسینی سرمربی تیم ملی وزنهبرداری بانوان در مورد برنامه تیم ملی وزنهبرداری بانوان گفت: مرحله سوم اردوی تیم ملی وزنهبرداری بانوان از شنبه هفته جاری آغاز شده است. دو اردوی قبلی تیم که برای وزنهبرداران ادواری بود برگزار شد و از نفراتی که به این اردوها دعوت شده بودند، هفت نفر انتخاب شدند تا در کنار سایر وزنهبرداران از همین هفته اردوی اصلی را شروع کنند.
وی گفت: اردوی اصلی تیم ملی وزنهبرداری بانوان به مدت سه هفته در تهران ادامه خواهد داشت. اگر شرایط خوب پیش برود اردوی چهارم ما از اوایل بهمن در مشهد برگزار خواهد شد. در مشهد احتمالاً نفرات دیگر به اردوی تیم ملی اضافه خواهد شد. از وزنهبردارانی که در اردوی اول در کنار ما بودند اگر به شرایط حدنصاب رسیده باشند در اردوی چهارم در مشهد به جمع ما ملحق خواهند شد.
حسینی تأکید کرد: برنامهریزی ما به این شکل هست که مرتب اردوها تا بازیهای آسیایی ناگویا و مسابقات جهانی چین برگزار شود.ما در تلاش هستیم تا وزنهبردارانی که هدف اصلیمان برای بازیهای آسیایی ناگویا هستند، به مدال برسند و روی سکو بروند.
