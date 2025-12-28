به گزارش خبرگزاری مهر، کادرفنی تیم ملی وزنه برداری بانوان ایران لیست نفرات دعوت شده به مرحله سوم اردوهای تیم ملی را اعلام کرد. این مرحله از اردو ۱۲ دی در کمپ تیم‌های ملی در تهران آغاز می‌شود. الهام حسینی، پوپک بسامی، مینا عصفوری و ساقی سپاسگزار به عنوان کادرفنی در این اردو حاضر هستند.

وزنه برداران منتخب اردوهای ادواری اول و دوم پس از بررسی‌های کادرفنی و کمیته فنی به این نفرات اضافه خواهند شد.

۱۱ وزنه بردار دعوت شده به اردوی تیم ملی بانوان:

۱- سیده زهرا (آلما) حسینی از مازندران

۲- نسیم قاسمی از تهران

۳- مهسا بهشتی از اردبیل

۴- هستی صدیقی از اصفهان

۵- آناهیتا زارعی از فارس

۶- هاجر معینی از اصفهان

۷- هانیه شریفی از اصفهان

۸- زهرا پورامین از کرمان

۹- ریحانه کریمی از خراسان رضوی

۱۰- یلدا شریفی از اصفهان

۱۱- دینا تقی زاده از فارس