به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون کشتی، هادی ساروی، قهرمان نامدار کشتی ایران، با قرار گرفتن در فهرست نامزدهای عنوان برترین ورزشکار مرد سال ۲۰۲۵ جهان از سوی انجمن بین‌المللی روزنامه‌نگاران ورزشی (AIPS)، به یک افتخار کم‌سابقه و تاریخی نزدیک شده است. این کشتی‌گیر آملی که برای دومین سال پیاپی عنوان قهرمانی جهان را از آن خود کرده، اکنون در کنار بزرگ‌ترین چهره‌های ورزش دنیا قرار گرفته و شانس کسب یکی از معتبرترین عناوین فردی ورزش جهان را دارد.

ساروی که قهرمان المپیک پاریس نیز هست، در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ با دفاع موفق از عنوان قهرمانی خود، بار دیگر توانایی‌هایش را به رخ کشید. او در دیدار نهایی مقابل آرتور سرگسیان کشتی‌گیر قدرتمند روسیه، در مبارزه‌ای سنگین و تاکتیکی با نتیجه ۳ بر ۱ به پیروزی رسید و دومین مدال طلای جهانی‌اش را ثبت کرد.



عملکرد درخشان ساروی باعث شده نام او در کنار ستاره‌های بزرگ ورزش جهان از جمله کیلیان ام‌باپه، نیکولا یوکیچ، کارلوس آلکاراس، محمد صلاح، آرماند دوپلانتیس، لئون مارچاند، لوکا دانچیچ، یانیک سینر، مکس فرشتپن و لاندو نوریس قرار بگیرد.



انجمن بین‌المللی روزنامه‌نگاران ورزشی (AIPS) هر ساله با برگزاری یک نظرسنجی جهانی، برترین ورزشکار سال جهان را معرفی می‌کند و حضور نام هادی ساروی در میان این فهرست، جایگاه ویژه کشتی ایران در سطح ورزش دنیا را بار دیگر به نمایش گذاشته است.



در فهرست نهایی نامزدهای ورزشکار مرد سال ۲۰۲۵ جهان، نام محمدهادی ساروی (ایران – کشتی) در کنار چهره‌های شاخص رشته‌هایی چون فوتبال، بسکتبال، تنیس، دوومیدانی، شنا، فرمول یک و سایر رشته‌های المپیکی دیده می‌شود.



نامزدهای ورزشکار مرد جهان در سال ۲۰۲۵:

الساندرو میکلتو (ایتالیا) - والیبال آلوارو گرانادوس (اسپانیا) - واترپلو آرماند دوپلانتیس (سوئد) - دو و میدانی اشرف حکیمی (مراکش) - فوتبال ویتینا (پرتغال) - فوتبال گرگی شیکلوشی (مجارستان) - شمشیربازی دایکی هاشیموتو (ژاپن) - ژیمناستیک هنری دانیل چوفنیچ (اتریش) - پرش با اسکی دنیس شرودر (آلمان) - بسکتبال جردن استولز (آمریکا) - اسکیت کراس کانتری جاستین وربومن (بلژیک) - سوارکاری ایلیا مالینین (ایالات متحده آمریکا) - اسکیت نمایشی یوناس وینگگارد (دانمارک) - دوچرخه سواری یوهانس هاسفلوت کلبو (نروژ) - کراس کانتری اسکی کایو بونفیم (برزیل) - دو و میدانی کارلوس آلکاراس (اسپانیا) - تنیس کارلوس ناسار (بلغارستان) - وزنه برداری کیلیان ام‌باپه (فرانسه) - فوتبال لامینه یامال (اسپانیا) - فوتبال لندو نوریس (بریتانیا) - فرمول ۱ لئون مارچند (فرانسه) - شنا لوکا دانچیچ (اسلوونی) - بسکتبال مکس فرشتپن (هلند) - فرمول ۱ مارک مارکز (اسپانیا) - موتو جی پی مارکو اودرمات (سوئیس) - اسکی آلپاین ماتیاس گیدسل (دانمارک) - هندبال محمدهادی ساروی (ایران) - کشتی محمد صلاح (مصر) - فوتبال معتز محمد (مصر) - پنجگانه مدرن نیکولا یوکیچ (صربستان) - بسکتبال نیکولاس گستین (فرانسه) - کانو اسلالوم نوآ لایلز (آمریکا) - دو و میدانی اسکار پیاستری (استرالیا) - فرمول ۱ ری بنجامین (آمریکا) - دو و میدانی رافینیا (برزیل) - فوتبال رمکو اونپوئل (بلژیک) - دوچرخه‌سواری ساکون بارکلی (آمریکا) - فوتبال آمریکایی سباستین سیو (کنیا) - دو و میدانی سون آندریگیتو (سوئیس) - هاکی روی یخ اسکاتی شفلر (آمریکا) - گلف استورلا هولم لاگرید (نروژ) - بیاتلون تادج پوگاچار (اسلوونی) - دوچرخه‌سواری تایلر ترنر (کانادا) - پارااسنوبرد وانگ چو کینگ (چین) - تنیس روی میز عثمان دمبله (فرانسه) - فوتبال فلوریان ولبروک (آلمان) - شنا هوبرت کوش (مجارستان) - شنا شای الکساندر (کانادا) - بسکتبال شوهی اوتانی (ژاپن) - بیسبال شیء یوکی (چین) - بدمینتون یانیک سینر (ایتالیا) - تنیس.