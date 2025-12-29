زمان بازگشت علی داوودی به تیم ملی مشخص نیست/یوسفی شرایط خوبی دارد

علی جباری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط لیگ وزنهبرداری جوانان گفت: رقابت خوبی در لیگ وزنهبرداری جوانان وجود داشت و چند وزنهبردار جوان توانستند رکوردهای استاندارد دنیا را ارتقا بدهند. یکی دو نفر از وزنهبردارانی که در لیگ جوانان وزنه زدند قرار است به اردوی تیم ملی دعوت شوند و در چند روز آینده به ما ملحق خواهند شد. این نفرات باید در اردوی تیم ملی حاضر شوند تا ببینیم شرایطشان به چه صورت خواهد بود.
مربی تیم ملی وزنهبرداری همچنین با اشاره به شروع تمرینات تیم ملی گفت: از ششم دی ماه تمرینات را شروع کردیم. علیرضا یوسفی قبل از اینکه ما به مسابقات جهانی، بازیهای کشورهای اسلامی و جام فجر اعزام شویم در اردوی تیم ملی حضور داشت. از شروع اردوی تیم ملی علیرضا دیگر به صورت دائم در کنار ما خواهد بود. تمریناتش هم در شهر خودش به صورت مرتب پیگیری کرده است. خدا را شکر شرایط جسمانی خوبی دارد.
وی در مورد عدم حضور دو وزنهبردار فوق سنگین ایران در مسابقات قهرمانی کشور گفت: آیت شریفی و علی داوودی پیگیر روند درمان خود هستند. من خبر دارم که آیت در شهر خودش در حال درمان است. علی داوودی هم چنین شرایطی دارد. ما به صورت مداوم با آنها در تماس هستیم. هر دو آنها پیگیری درمان خود هستند و مشخص نیست چه زمانی به اردوی تیم ملی میآیند. حضور آنها در اردو کاملاً به شرایط بدنی و جسمانی هر دو بستگی دارد.
مربی تیم ملی وزنهبرداری در مورد اولین مسابقه پیش رو وزنهبرداران گفت: مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی احمدآباد هند در ۱۰ فروردین ماه اولین رویداد جدی ماست. معمولاً در مسابقات آسیایی کشورهای قدرتمند همچون چین، کره جنوبی و شمالی، ازبکستان و قزاقستان حضور پیدا میکنند. این کشورها در وزنهبرداری آسیا صاحب سبک هستند و عمده نفرات آنها در مسابقات جهانی صاحب مدال میشوند.
مربی تیم ملی وزنهبرداری تأکید کرد: اکثر مدالهایی که در مسابقات جهانی توزیع میشود از سوی کشورهای آسیایی به دست میآید، بنابراین قطعاً در مسابقات قهرمانی آسیا کار سختی خواهیم داشت و رقابت سنگین خواهد بود. هدف گذاری اصلی ما برای بازیهای آسیایی ناگویا و قهرمانی جهان در کشور چین است که امیدواریم آنجا با دست پر مسابقات را ترک کنیم.
جباری همچنین با اشاره به حضور در لیگ برتر وزنهبرداری گفت: هفته دوم مسابقات لیگ وزنهبرداری هفته آینده خواهد بود. تیم سپاهان در هفته اول صدرنشین لیگ شد، اما در هفته دوم برخی از ملیپوشان به دلیل شرکت در مسابقات جهانی و کشورهای اسلامی خسته هستند و شرایط هفته اول را ندارند. هر چند که در هفته اول تیم ما صدرنشین شد اما کار تمام شده نیست، چون فاصله امتیازها خیلی کم و قابل جبران است.
سرمربی تیم وزنهبرداری سپاهان خاطرنشان کرد: تیم سپاهان با ترکیب کاملتر و با تمام قدرت در این هفته شرکت خواهد کرد و بهترین ترکیب را در هفته دوم روی تخته میفرستیم. در هفته سوم رقابتها هم اواخر بهمن ماه خواهد بود و تلاش میکنیم تیم را کاملتر به میدان بفرستیم تا به نتیجه قابل قبول برسیم.
