به گزارش خبرنگار مهر، علی کشوری سخنگوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا جزئیات نخستین نشست مشترک اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا با پیمان جبلی رییس و معاونان رسانه ملی را تشریح کرد و گفت: محور اصلی این جلسه، بررسی همکاریهای مشترک میان هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها و سازمان صداوسیما و سیاستگذاریهای مشترک رسانهای در حوزه انتخابات بود.
وی ادامه داد: در این نشست ابتدا، اقای جوکار رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، گزارشی شامل آمار و اطلاعات دقیق از نحوه برگزاری انتخابات شوراها و بخش عمدهای از قوانین اصلی مرتبط با این انتخابات ارائه کرد.
به گفته کشوری یکی از موضوعات مهم مطرح شده در این جلسه، ضرورت اطلاعرسانی دقیق و شفاف درباره چگونگی برگزاری انتخابات الکترونیکی شوراها و آگاهیبخشی عمومی نسبت به فرآیندهای قانونی بود.
سخنگوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در ادامه افزود: در این جلسه، دو طرف بر ایجاد فضایی برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات شوراها تأکید کردند و این موضوع بهعنوان یکی از محورهای اصلی نشست مورد توجه قرار گرفت، در همین راستا توافق شد؛ رسانه ملی با تولید برنامههای مختلف خبری، تولیدی و ترکیبی، نقش موثری در روشنگری، اطلاعرسانی و ایجاد همافزایی رسانهای ایفا کند.
این نماینده مجلس بیان کرد: رئیس سازمان صداوسیما در این نشست، نکات و مواردی را مطرح کرد که لازم است ازسوی هیأت مرکزی نظارت مورد توجه قرار گیرد و اعضای هیأت مرکزی نظارت نیز دیدگاهها و نظرات خود را ارائه کردند که این موارد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نایب رییس کمیسیون اصل نود مجلس اضافه کرد: معاونان مختلف رسانه ملی ازجمله معاون سیاسی، معاون سیما و معاون فنی سازمان صداوسیما نیز دیدگاهها و برنامههای خود را درباره نحوه تولید و پخش برنامههای انتخاباتی مطرح کردند.
کشوری اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم مطرحشده، اختصاص و راهاندازی شبکه «شورا» بود تا فضایی مشابه با تجربه موفق رسانه ملی در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سطح کشور ایجاد شود.
وی در ادامه مطرح کرد: همچنین مقرر شد؛ این شبکه با بهرهگیری از ظرفیت شبکههای مختلف تلویزیونی و پلتفرم تلوبیون و شبکه «آرا» شکل بگیرد تا امکان ارائه اطلاعات دقیق به مردم درباره نامزدهای انتخابات شوراها فراهم شود.
سخنگوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها افزود: در این نشست، موضوع برگزاری انتخابات تناسبی در پایتخت و حضور احزاب سیاسی نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد؛ درباره جزئیات تولید برنامههای رسانهای مرتبط با این موضوع، در آینده مذاکرات و توافقاتی صورت گیرد، همچنین شکل دقیق، قالب و جزئیات برنامههای خبری، تولیدی و ترکیبی در جلسات بعدی نهایی خواهد شد.
به گفته نایب رییس کمیسیون اصل نود مجلس با توجه به محدودیتهای اجرایی، امکان طراحی برنامههای انتخاباتی برای تمامی شهرها بهصورت یکسان وجود ندارد، اما برای کلانشهرها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، میتوان برنامههای ویژهای را پیشبینی کرد.
وی با بیان اینکه تمرکز این برنامهها بیشتر بر معرفی فضای انتخاباتی و معرفی نامزدهای شوراهای شهرهای بزرگ خواهد بود تا برنامهها و دیدگاههای خود را بیان کنند، گفت: در حوزه تولیدات نمایشی، نیز به تولید سریال «حزب بلوط» با موضوع انتخابات شوراها اشاره شد که برای پخش از شبکه یک در حال تولید است و بخش قابلتوجهی از تصویربرداری آن انجام شده است.
سخنگوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا همچنین خبر داد: حدود ۱۰ طرح نمایشی نیمهبلند و فیلمهای نیمهبلند با موضوع انتخابات در دستور کار سازمان صداوسیما قرار دارد.
کشوری اظهار کرد: موضوع برگزاری تریبونهای آزاد در روستاها نیز مطرح شد تا مشابه تجربه انتخابات مجلس شورای اسلامی، این فضا در ایام انتخابات شوراها نیز ایجاد شود.
وی معتقد است تمامی این اقدامات با هدف ارتقای آگاهی عمومی و افزایش مشارکت مردمی در سراسر کشور دنبال میشود.
نایب رییس کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه برگزاری انتخابات شوراها بهصورت تمامالکترونیک در سراسر کشور، از ثبتنام تا اخذ رأی و اعلام نتایج، از دیگر محورهای مهم این نشست بود، گفت: با توجه به جدید بودن این فرآیند، آموزش مردم بهویژه در روستاها و شهرهای کوچک اهمیت بسیاری دارد و رسانه ملی موظف است آموزشهای سراسری و دقیق در این زمینه ارائه کند.
کشوری در پایان بیان کرد: این نشست، نخستین جلسه مشترک میان هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها و سازمان صداوسیما بود وتصمیمگیری نهایی درباره جزئیات همکاریها به جلسات بعدی موکول شد لذا موضوعات جزئیتر در نشستهای آتی بررسی و نتایج آن از طریق اطلاعرسانی رسمی اعلام خواهد شد.
این گزارش میافراید: انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا ۱۱ اردیبهشت ماه سال آینده در سراسر کشور برگزار میشود؛ انتخاباتی که برخلاف سایر انتخابات سراسری در کشور، نظارت آن بر عهده شورای نگهبان نیست بلکه به دنبال اصلاح قانون مجلس شورای اسلامی نظارت بر این انتخابات را بر عهده دارد.
بنابراین گزارش براساس قانون «اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراها»، بهمنظور نظارت بر امر انتخابات شوراها هیات مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی، متشکل از ۳ نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی و ۲ نفر از اعضای کمیسیون اصل ۹۰، به انتخاب مجلس شورای اسلامی تشکیل میشود.
نمایندگان مجلس در جلسه هفتم مهرماه سال ۱۴۰۳ صحن مجلس، اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور را انتخاب کردند و براساس رای آنها، از کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، محمدصالح جوکار، کامران پولادی و سیدمرتضی محمودی و از کمیسیون اصل نود نیز محمد معتمدیزاده و علی کشوری به عضویت در این هیات درآمدند.
