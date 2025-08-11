صخره مرجانی شکل روی مریخ عکاسی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، کاوشگر کنجکاوی ناسا تصاویری از صخره های مرجان و گل مانند روی مریخ ثبت کرده که تخمین زده می شود چند میلیارد سال قدمت داشته باشند.

این کاوشگر در ۲۴ جولای سال جاری میلادی تصویری از یک سنگ فرسایش یافته در اثر باد به اندازه حدود یک اینچ ثبت کرده که شبیه یک تکه از صخره مرجانی است.

ناسا قبلا اعلام کرده بود این کاوشگر عکس های زیادی از این نوع صخره ها ثبت کرده است. آژانس فضایی آمریکا اشاره دارد هنگامیکه آب مایع هنوز در سیاره وجود داشت، مواد معدنی حل نشده را به شکاف های موجود در صخره ها منتقل کرد. پس از خشک شدن مایع، مواد معدنی سخت شده به جا ماندند.

در بیانیه ناسا آمده است: این فرایند معمول که به طور مداوم روی زمین دیده می شود، اشکال جالبی روی مریخ ایجاد کرده از جمله یک صخره شکل گل.

این سازمان اشاره دارد اشکال خاصی که امروز در مریخ دیده می شود پس از چند میلیارد سال فرسایش بر اثر پاشیدن شن به وجود آمده اند. یک صخره خاص به نام Paposo در ۲۴ جولای امسال کشف شد که مشابه صخره ای شبیه گل بود که در ۲۰۲۲ میلادی رصد شده بود.

به گفته ناسا تصور می شود صخره گل مانند هنگامی به وجود آمده که مایع حاوی مواد معدنی از مجراهای موجود در سنگ عبور کرده‌اند.