به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، منصور کبگانیان معاون پژوهشی فرهنگستان علوم با اشاره به محوریت دیگر مسائل راهبردی کشور به تشریح اقدامات در حوزه انرژی پرداخت و گفت: علاوه بر بحران آب که در فرهنگستان علوم مورد بررسی قرار گرفته است، کشور با چالش‌هایی در حوزه انرژی نیز مواجه است که نیازمند رویکردی ساختارمند است.

وی با تفکیک راهکارها، تصریح کرد: در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و مدیریت مصرف، قطعاً اقدامات کوتاه‌مدت و اضطراری لازم است؛ اما این قبیل مداخلات مقطعی مانند تزریق مسکن به یک درد مزمن، نمی‌تواند مسئله اصلی را حل کند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به سابقه طولانی کشور در مواجهه با بحران‌های مشابه، از جمله چالش‌های اقتصادی، اظهار داشت: در فرهنگستان علوم، مجموعه گروه‌های علمی متشکل از اساتید برجسته دانشگاه‌ها فعال هستند تا راهکارهایی علمی و پایدار برای این مسائل تدوین کنند.

کبگانیان افزود: تجربه نشان داده است که راهکارهای صرفاً اجرایی که فاقد پشتوانه علمی عمیق هستند، نمی‌توانند مشکلات ساختاری‌ای که بیش از چهار دهه ادامه داشته‌اند را مرتفع سازند.

وی تأکید کرد: هدف اصلی همکاری فرهنگستان علوم و سایر نهادهای علمی، ارائه طرح‌هایی است که ریشه در دانش تخصصی اساتید دانشگاهی داشته و بتواند کشور را از وضعیت «بحران‌های مکرر» خارج سازد.