شهرک فناوری و خوابگاه متاهلی دانشگاه علم و صنعت در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علم و صنعت ایران، معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه در جلسه‌ای به تشریح اقدامات انجام‌شده برای پیگیری امور مسکن همکاران دانشگاهی پرداخت.

اسمعیلی، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع، در نشستی گزارشی درباره وضعیت زمین‌های دانشگاه و برنامه‌های مسکن دانشگاهیان ارائه کرد.

زمین دماوند

وی با اشاره به فعالیت‌های صورت گرفته در این خصوص بیان داشت: در سال‌های گذشته زمین ۸۴ هکتاری در شهر دماوند جهت انجام فعالیت‌های آموزشی به دانشگاه علم و صنعت ایران اختصاص داده شده بود که متأسفانه در سال‌های گذشته شهرداری دماوند قصد تصاحب این زمین را داشته و حتی نسبت به تخریب بخشی از دیوار دور زمین نیز اقدام نموده که با پیگیری بسیار و طرح شکایت و اقدامات حقوقی در قوه قضائیه و نهادهای بالادستی، مالکیت دانشگاه بر این زمین تثبیت شده است لیکن طبق توافق صورت گرفته سند آن متناسب با اجرای برنامه‌های مناسب در حوزه آموزشی پژوهشی در چند مرحله به نام دانشگاه صادر خواهد شد. متأسفانه اجازه کاربری مسکونی در این زمین داده نمی‌شود. برنامه دانشگاه در خصوص این زمین ایجاد شهرک فناوری و نوآوری و ساخت سوله‌ها و ساختمان‌های مناسب برای امور پژوهشی و فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع در این زمین می‌باشد.

زمین پردیس

اسمعیلی در بخش دوم گزارش به زمین ۱۰ هکتاری پردیس اشاره نمود و گفت: در دهه ۶۰ زمینی ۱۰ هکتاری توسط بنیاد مستضعفان با کاربری خوابگاه دانشگاهی به دانشگاه علم و صنعت ایران واگذار گردید. علی رغم صدور سند به نام دانشگاه، شرکت عمران پردیس در عملی خلاف قانون، این زمین را به تعاونی مسکن یکی از نهادها فروخته است که با اطلاع دانشگاه و طرح دعاوی و پیگیری موضوع، مالکیت دانشگاه علم و صنعت ایران بر این زمین محرز شده است.

برنامه دانشگاه برای این زمین ساخت یک خوابگاه متاهلی ۳۰۰ واحدی در یک هکتار این زمین می‌باشد. همچنین در صورت اخذ مجوز، می‌خواهد نسبت به ساخت مسکن برای اساتید و کارکنان دانشگاه در بخش دیگری از این زمین اقدام نماید.

لیکن با توجه به چالش‌ها و مشکلات پیش‌رو، برآورد زمانی این موضوع کوتاه مدت نمی‌باشد.

تسهیل‌گری دانشگاه در طرح اقدام ملی وزارت مسکن

سومین مبحث گزارش معاون اداری، مالی و مدیریت منابع در خصوص پیگیری موضوع مسکن اساتید و کارکنان با وزارت مسکن و شهرسازی بود. وی در این خصوص اظهار داشت: با توجه به طرح اقدام ملی در وزارت مسکن و شهرسازی و پیرو هماهنگی صورت گرفته، دانشگاه نقش تسهیل‌گری در ثبت نام و ارائه مدارک برای این طرح را انجام می‌دهد.

در همین راستا از روز سه‌شنبه ۹ الی یکشنبه ۲۸ دی از ساعت ۹ الی ۱۳:۳۰، افرادی که خود را واجد شرایط طرح اقدام ملی می‌دانند، می‌توانند با مراجعه به آقای اسماعیل ملکی (شماره همراه: ۰۹۱۲۴۳۵۹۷۹۱) در دفتر ایجاد شده در طبقه فوقانی بانک ملت، مدارک مربوطه را تحویل دهند.

وی تاکید کرد دانشگاه صرفاً نقش تسهیل کننده در این خصوص را ایفا می‌کند و در قبول یا رد درخواست‌ها برای مسکن طرح اقدام ملی نقشی ندارد.

لازم به ذکر است لیست مدارک مورد نیاز در اتوماسیون اداری پیوست (office.iust.ac.ir)، بخش تابلو اعلانات (اخبار)، گزینه معاونت مالی، اداری و مدیریت منابع قابل مشاهده می‌باشد.