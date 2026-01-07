طهماسبی: ۹۱ هزار مسافر به صورت هوایی در آذربایجان غربی جابجا شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، عظیم طهماسبی در این زمینه افزود: تعداد پروازها و مسافران فرودگاه ارومیه در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته به ترتیب ۱۹ درصد و ۲۰ درصد افزایش یافته است

وی ادامه داد: در این بازه زمانی، ۸۵۲ پرواز و ۹۱ هزار نفر مسافر جابجا شدند و ۱۰ شرکت هواپیمایی از مسیرهای تهران، مشهد، عسلویه و استانبول پرواز انجام دادند. تلاش‌هایی برای بهبود خدمات فرودگاهی نیز در دست اقدام است.

طهماسبی اظهار کرد: در بازه زمانی مهر، آبان و آذر سال جاری، مجموع پروازهای انجام‌شده در فرودگاه ارومیه به ۸۵۲ پرواز رسید که این رقم در مقایسه با ۶۸۸ پرواز مدت مشابه سال قبل، رشدی معادل ۱۹ درصد را نشان می‌دهد.

وی افزود: در همین مدت، مجموع مسافران ورودی و خروجی فرودگاه ارومیه ۹۱ هزار و ۸۰ نفر بوده که نسبت به سه ماهه سوم سال گذشته، افزایش ۲۰ درصدی را تجربه کرده است.