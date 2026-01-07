  1. استانها
طهماسبی: ۹۱ هزار مسافر به صورت هوایی در آذربایجان غربی جابجا شده اند

ارومیه - مدیرکل فرودگاه های آذربایجان غربی از جابه جایی ۹۱ هزار مسافر در سه ماهه سوم سال جاری در استان از طریق فرودگاه ارومیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عظیم طهماسبی در این زمینه افزود: تعداد پروازها و مسافران فرودگاه ارومیه در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته به ترتیب ۱۹ درصد و ۲۰ درصد افزایش یافته است

وی ادامه داد: در این بازه زمانی، ۸۵۲ پرواز و ۹۱ هزار نفر مسافر جابجا شدند و ۱۰ شرکت هواپیمایی از مسیرهای تهران، مشهد، عسلویه و استانبول پرواز انجام دادند. تلاش‌هایی برای بهبود خدمات فرودگاهی نیز در دست اقدام است.

مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان‌غربی از افزایش آمار پروازها و مسافران فرودگاه ارومیه در سه‌ماهه سوم سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

طهماسبی اظهار کرد: در بازه زمانی مهر، آبان و آذر سال جاری، مجموع پروازهای انجام‌شده در فرودگاه ارومیه به ۸۵۲ پرواز رسید که این رقم در مقایسه با ۶۸۸ پرواز مدت مشابه سال قبل، رشدی معادل ۱۹ درصد را نشان می‌دهد.

وی افزود: در همین مدت، مجموع مسافران ورودی و خروجی فرودگاه ارومیه ۹۱ هزار و ۸۰ نفر بوده که نسبت به سه ماهه سوم سال گذشته، افزایش ۲۰ درصدی را تجربه کرده است.

