یک بیمار از کشور ترکیه از طریق فرودگاه ارومیه به مشهد منتقل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرودگاه ارومیه اعلام کرد: یک بیمار از کشور ترکیه با آمبولانس به فرودگاه بین‌المللی ارومیه منتقل شد، فرودگاه ارومیه با ایفای نقش خود در بحران و هماهنگی‌های لازم، میزبان یک فروند آمبولانس هوایی (جت فالکن) برای اعزام این بیمار به مشهد شد.

در این عملیات، واحدهای عملیاتی فرودگاه ارومیه شامل برج مراقبت پرواز، آتش‌نشانی و هدایت زمینی هواپیما، با همکاری سپاه حفاظت هواپیمایی، پلیس فرودگاه، با آمادگی کامل، شرایط لازم را برای انتقال سریع، ایمن و بدون وقفه بیمار فراهم کردند تا روند درمان در کوتاه‌ترین زمان ممکن ادامه یابد.