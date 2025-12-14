  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۶

یک بیمار از کشور ترکیه از طریق فرودگاه ارومیه به مشهد منتقل شد

ارومیه- بر اساس اعلام روابط عمومی فرودگاه ارومیه، یک بیمار از کشور ترکیه از فرودگاه ارومیه برای مداوا به مشهد منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرودگاه ارومیه اعلام کرد: یک بیمار از کشور ترکیه با آمبولانس به فرودگاه بین‌المللی ارومیه منتقل شد، فرودگاه ارومیه با ایفای نقش خود در بحران و هماهنگی‌های لازم، میزبان یک فروند آمبولانس هوایی (جت فالکن) برای اعزام این بیمار به مشهد شد.

در این عملیات، واحدهای عملیاتی فرودگاه ارومیه شامل برج مراقبت پرواز، آتش‌نشانی و هدایت زمینی هواپیما، با همکاری سپاه حفاظت هواپیمایی، پلیس فرودگاه، با آمادگی کامل، شرایط لازم را برای انتقال سریع، ایمن و بدون وقفه بیمار فراهم کردند تا روند درمان در کوتاه‌ترین زمان ممکن ادامه یابد.

    • محمد حسن IR ۲۳:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      چقدر عالی دم تون گرم که پشت مردم هستی. خدا نگهدارتون

