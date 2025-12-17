به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان شکری چهارشنبه شب در دیدار راهداران با استاندار آذربایجان غربی به مناسبت ۲۶ آذر، روز حملونقل و رانندگان، اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۴۰ هزار نفر در حوزه راهداری و حملونقل جادهای استان فعالیت دارند که شامل ۳۶ هزار راننده باری، ۳ هزار راننده سواری عمومی و یکهزار و ۲۰۰ نفر پرسنل راهداری است.
شکری با اشاره به برگزاری مراسم نمایش توانمندیهای بخش خصوصی حمل و نقل خاطرنشان کرد: بخش عمده ناوگان استان خودمالک هستند و از مجموع ۳ هزار و ۲۰۰ دستگاه کشنده وارد شده از مبادی مرزی استان، طی یک سال گذشته ۳۰۳ دستگاه موفق به دریافت کارت هوشمند و ورود به چرخه حملونقل شدهاند.
وی با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر مرزی استان گفت: آذربایجانغربی با برخورداری از ۷ پایانه مرزی، پرمرزترین استان کشور محسوب میشود و در مسیر کریدورهای مهم بینالمللی قرار دارد. این استان دارای ۱۲ هزار و ۳۵۹ کیلومتر راه است، ۴۰ کیلومتر آزادراه در حال تکمیل دارد و طول بزرگراههای آن به ۵۳۹ کیلومتر میرسد که در مجموع حدود ۴ درصد راههای کشور را شامل میشود.
سالانه ۱۲ میلیون تن کالای داخلی توسط ناوگان جادهای آذربایجان غربی جا به جا میشود
مدیرکل راهداری استان افزود: در حال حاضر ۱۶۹ شرکت باری، ۱۴۳ شرکت و مؤسسه مسافری داخلی و ۹۱ شرکت بینالمللی و ترانزیتی در استان فعالیت دارند. همچنین ۳۸ هزار و ۱۵۳ دستگاه کامیون و وانت سالانه حدود ۱۲ میلیون تن کالای داخلی و بیش از ۶ میلیون تن کالای صادراتی، وارداتی و ترانزیتی را جابهجا میکنند.
شکری با اشاره به رشد ترانزیت در پایانههای مرزی استان تصریح کرد: طی سال جاری، ترانزیت از مرزهای بازرگان، سرو و پلدشت افزایش یافته و در مجموع ۹.۶ درصد رشد ترانزیت در پایانههای مرزی استان ثبت شده است.
وی یادآور شد: در جریان ۱۲ روزه جنگ، بیش از ۲۳ هزار تن کالای اساسی توسط ناوگان باری استان جابهجا شد که افتخاری بزرگ برای مجموعه حملونقل استان به شمار میرود.
۱۶ ۶ هزار نفر از پایانه مرزی تمرچین تردد کردهاند
مدیرکل راهداری آذربایجانغربی ادامه داد: در ایام اربعین امسال، ۱۶۶ هزار نفر از پایانه مرزی تمرچین تردد داشتند که نسبت به سال گذشته ۲۶ درصد افزایش را نشان میدهد و این مهم با همکاری و حمایتهای استاندار محقق شد.
وی خاطرنشان کرد: سالانه حدود ۶ میلیون مسافر از مرزهای استان تردد میکنند و روزانه بهطور میانگین ۱۸ هزار نفر عبور و مرور مرزی دارند که این حجم خدمات مرهون تلاش شبانهروزی رانندگان ناوگان مسافری است.
شکری با اشاره به تصویب طرحهای جامع مرزی گفت: از ۱۳ اردیبهشتماه، طرحهای جامع ۷ مرز استان تصویب شده و بهزودی وارد مرحله پیمانسپاری میشود.
۳۷ مجتمع خدماتی رفاهی در آذربایجان غربی فعال است
وی افزود: در حال حاضر ۳۷ مجتمع خدماتی رفاهی در استان فعال است، ۵ مجتمع جدید به بهرهبرداری رسیده، ۳۷ موافقت اصولی صادر شده و ۶۵ مجتمع نیز در حال توسعه قرار دارد.
شکری با اشاره به عملکرد در حوزه راههای روستایی اظهار کرد: آذربایجانغربی در ششماهه نخست سال، رتبه اول کشور در آسفالت راههای روستایی را کسب کرده است؛ بهطوریکه ۱۷۳ کیلومتر آسفالت در ۵۶ روستا با اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان اجرا شد و ۲۲۹ کیلومتر پروژه جدید نیز در دست اقدام است.
وی ادامه داد: ساختمان قرارگاه پلیس در مسیر فرودگاه ارومیه با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی و اعتبار ۳۶ میلیارد تومان در حال اجراست و در حوزه نوسازی ناوگان نیز ۱۱۳۲ دستگاه دارای کارت هوشمند جدید وارد چرخه حملونقل استان شدهاند.
انجام ۶۲۴ کیلومتر عملیات روکش و آسفالت در جادههای آذربایجان غربی
شکری از معرفی ۳۵ فرصت سرمایهگذاری به مرکز خدمات سرمایهگذاری استان خبر داد و گفت: این فرصتها شامل ۸ جایگاه سوخت، ۱۳ مجتمع خدماتی رفاهی و گردشگری و ۴ تیرپارک است و موضوع لجستیک تخصصی نیز بهزودی اجرایی خواهد شد.
وی افزود: طی سال جاری ۶۲۴ کیلومتر عملیات لکهگیری، روکش و آسفالت حفاظتی با اعتباری بالغ بر ۱.۵ همت انجام شده و اقدامات گستردهای در حوزه ایمنسازی راهها، حذف نقاط حادثهخیز و احداث نیوجرسی اجرا شده است.
