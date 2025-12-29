https://mehrnews.com/x3b2gB ۸ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۲۷ کد خبر 6706609 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۸ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۲۷ پنجره مهر؛ برف روبی باند فرودگاه ارومیه برای پرواز ارومیه- با وجود بارش برف باند فرودگاه ارومیه برای انجام پروازهای داخلی و خارجی برف روبی شد. دریافت 37 MB کد خبر 6706609 کپی شد مطالب مرتبط برف روبی شبانه در محورهای ارتباطی ارومیه رحمانی: ماشینآلات شهرداری ارومیه برای برفروبی معابر آماده باش شدند تجهیز ناوگان شهرداری آستارا با الحاق برف روب جدید برف روبی در محورهای برفگیر شهرستان گیلانغرب برف روبی محورهای روستایی و شهری در شهرستان پاوه نبرد اورژانس ۱۱۵ با برف برای نجات جان بیماران در کردستان انجام پروازها از فرودگاه ارومیه همزمان با بارش برف برچسبها برفروبی فرودگاه ارومیه برف و کولاک
