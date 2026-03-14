به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی پویانمایی ایران، با توجه به شرایط جنگی تحمیل شده از سوی دشمن جنایتکار به میهن عزیزمان، بنیاد ملی پویانمایی ایران، حسب وظیفه میهنی خود در نظر دارد از آثار جذاب، حرفهای و با کیفیت که در تقویت روحیه همبستگی و شجاعت ملی و ایمانی جامعه موثر بوده و قابلیت تولید سریع داشته و یا تولید شده باشند (به صورت واگذاری و خرید) حمایت به عمل آورد.
این حمایت، به ۲ شیوه حمایت از تولید و یا واگذاری آثار صورت خواهد گرفت که جزئیات آن به این شرح است:
۱- حمایت از تولید:
از تمامی استودیو ها و هنرمندان خلاق و فعال عرصه پویانمایی کشور عزیزمان دعوت به عمل میآید تا «کتابچه معرفی و ارائه» (Pitch Bible) و یا اطلاعات کامل پروژه پیشنهادی (ایده، فیلمنامه، Concept Art، طراحی فضا و شخصیتها و ...)، بودجه موردنظر و همچنین سوابق و نمونه آثار خود را با ویژگیهای اعلام شده در این فراخوان، در اسرع وقت در سایت بنیاد ملی پویانمایی ایران بارگذاری کنند تا در صورت تایید به عقد قرارداد تولید، منتهی شود.
۲- حمایت از واگذاری:
از تمامی استودیوها و هنرمندان خلاق و فعال عرصه پویانمایی کشور عزیزمان دعوت به عمل میآید تا آثار پویانمایی حرفهای تولید شده خود را با مضامین مورد نظر و ویژگیهای اعلام شده در این فراخوان به همراه اطلاعات مربوط به سوابق کاری و حرفهای خود، در بخش مربوطه سایت بنیاد پویانمایی بارگذاری کنند.
اولویت انتخاب و حمایت با استودیوهای دارای مجوز و هنرمندان دارای سابقه تولید است.
محدودیتها و چارچوبهای طرح شده در مورد «قالبهای اجرایی» و «طول زمانی اثر» در بخش حمایت از تولید شامل این بخش نمیشوند. آثار پیشنهادی در این بخش میبایست ترجیحا آماده پخش و نمایش باشند و یا نهایتا حداکثر ظرف یک ماه واجد این امکان شوند.
براساس این فراخوان، ویژگیها و شرایط حمایت از آثار باتوجه به مضمون، بستر روایت، قالبهای اجرایی، چارچوبهای تولید، تکنیک و مخاطب ارزیابی میشود که از این قرار است:
۱- مضامین روایت: شجاعت، مقاومت، دفاع، همبستگی، فداکاری، شهادت و ... .
۲- بستر روایت: حماسههای ملی، دینی، تاریخی، اساطیری و حماسهها و قهرمانان شهری معاصر همچون تلاشها و خدمات نیروهای فداکار مردمی و انتظامی، آتشنشانان، نیروهای اورژانس، خدمات درمانی و خدمات شهری ... .
۳- قالبهای اجرایی: پویانمایی کوتاه، مجموعههای اینترنتی(Web Series)، مجموعههای تلویزیونی و داستان مصورهای نمایشی (Motion Comics).
۴- چارچوبهای تولید: طول زمان اثر یا هر قسمت؛ حداقل یک دقیقه و حداکثر سه دقیقه و همچنین قابلیت تولید سریع اثر (حداکثر سه ماه).
۵- تکنیک: بهرهگیری از تمامی تکنیکها آزاد است، اما به کارگیری تکنیکهایی که امکان تولید سریع و با کیفیت را داشته باشند در اولویت هستند.
۶- مخاطبان: عامه تماشاگران؛ کودک، نوجوان، جوانان و خانواده.
شیوهنامه حمایت برای تولید مجموعههای اینترنتی و تلویزیونی به تفصیل در سایت بنیاد ملی پویانمایی در دسترس است.
آن دسته از فیلمسازان انیمیشن که تمایل به ارسال اطلاعات پروژههای خود دارند، میتوانند از شنبه ۲۳ اسفند، نمونه آثارشان را در سایت بنیاد ملی پویانمایی به آدرس irnaf.ir بارگذاری کنند.
