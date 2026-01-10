سحر زمانی بازیکن تیم فوتسال فولاد هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ارزیابی خود از کیفیت لیگ فوتسال زنان در فصل جاری مسابقات اظهار کرد: به نظر من امسال لیگ از نظر فنی شرایط بسیار خوبی دارد و توازن مناسبی بین تیمها برقرار شده است. وقتی اکثر تیمها از بازیکنان ملیپوش بهره میبرند طبیعی است که کیفیت بازیها بالا برود و فاصله بین تیمها کمتر شود. همین موضوع باعث شده بازیها غیرقابل پیشبینی شوند و این مسئله هم به جذابیت لیگ کمک کند و هم به پیشرفت فوتسال کشور منجر شود.
وی در پاسخ به این سوال که رقابت نزدیک چهار تیم بالای جدول برای تیمی که مدعی قهرمانی است تهدید محسوب میشود یا انگیزهای مضاعف، گفت: برای تیم فولاد این شرایط قطعاً انگیزه مضاعف ایجاد میکند. نزدیکی امتیازها باعث میشود تمرکز و تلاش تیمی بیشتر شود تا بتوانیم جایگاهمان را حفظ کنیم. این فشار اگر درست مدیریت شود به انرژی مثبت تبدیل خواهد شد.
زمانی در خصوص شانس قهرمانی فولاد در شرایط فعلی اظهار داشت: در شرایط فعلی فولاد را یکی از مدعیان جدی قهرمانی میدانم. تیم از نظر فنی و روحی شرایط خوبی دارد و اگر همین روند ادامه پیدا کند میتوانیم به هدفمان برسیم.
این بازیکن درباره تأثیر حضور تیمهایی مانند استقلال بر جذابیت لیگ هم گفت: حضور باشگاههایی با سابقه و هواداران گسترده مثل استقلال قطعاً تأثیر زیادی روی جذابیت لیگ دارد. این تیمها توجه رسانهها و هواداران را بیشتر جلب میکنند و همین موضوع باعث بالا رفتن کیفیت رقابتها میشود.
وی در ادامه و در پاسخ به پرسشی درباره تغییرات لازم برای افزایش انگیزه در لیگ زنان در فصلهای آینده تصریح کرد: اگر لیگ زنان از نظر زیرساخت باشگاهی، پخش رسانهای و حمایت مالی تقویت شود انگیزه بازیکنان بهطور طبیعی بالاتر میرود. ثبات در برنامهریزی، قراردادهای شفافتر و توجه جدیتر به تیمهای پایه هم میتواند آینده لیگ را تضمین کند.
زمانی درباره مهمترین چالش فوتسال زنان در سالهای اخیر اینگونه توضیح داد: فوتسال زنان از نظر فنی شرایط خوبی دارد و همین رقابتهای نزدیک و باکیفیت گواه این موضوع است اما برای رسیدن به جایگاه ایدهآل چه در بخش باشگاهی و چه در سطح ملی نیاز به حمایت و توجه بیشتری داریم.
بازیکن سابق تیم ملی فوتسال زنان در واکنش به پرسش مربوط به کمرنگ شدن حضورش در تیم ملی گفت: دعوت نشدنها بخشی از مسیر حرفهای هر بازیکن است و در حیطه اختیارات کادر فنی قرار دارد. تمرکز من همیشه روی پیشرفت فردی و عملکردم در باشگاه بوده و امیدوارم با تداوم این روند دوباره فرصت حضور در تیم ملی فراهم شود.
این بازیکن در پاسخ به این سوال که چرا برخی بازیکنان فوتسال به فوتبال روی آوردهاند، گفت: شرایط موجود برای همه بازیکنان ایدهآل نیست و همین باعث شده برخی به سمت فوتبال بروند. از طرفی علاقه شخصی هم مطرح است و از طرف دیگر باید گفت لیگ فوتبال زنان در این سالها حمایت بیشتری شده که در تصمیمگیری بازیکنان بیتأثیر نیست.
