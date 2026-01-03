استقلال تنها مدعی قهرمانی نیست/ ۳۷ موقعیت گل را از دست دادیم

شهناز یاری سرمربی تیم فوتسال زنان استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شکست تیمش مقابل نفت امیدیه پس از چند هفته نباختن اظهار کرد: این اتفاق در فوتسال کاملاً طبیعی است و در تمام دنیا برای تیمهای مدعی رخ میدهد. ما از ابتدا هم گفتیم که استقلال تنها تیم مدعی قهرمانی نیست و سطح تیمهای دیگر لیگ آنقدر بالا است که رقابت بسیار فشرده باشد. تیمهایی مثل نفت آبادان، مس کرمان و حتی تیمهای تازهوارد جزو مدعیان و پدیدههای لیگ محسوب میشوند.
وی ادامه داد: استقلال تازه به لیگ برتر آمده و باید از پس رقبا برمیآمد. از روز اول هم تأکید کردم که حداقل پنج تیم مدعی داریم و اصلاً چنین نیست که از همان ابتدا یک تیم مشخص باشد که قهرمان شود. ما یکی از تیمهایی هستیم که در کنار سایر رقبا برای قهرمانی میجنگیم و از دست دادن امتیاز در چنین شرایطی کاملاً طبیعی است.
سرمربی تیم فوتسال زنان استقلال با اشاره به عملکرد تیمش در دیدار مقابل نفت امیدیه خاطرنشان کرد: در نیمه اول ۱۵ حمله منسجم داشتیم که به شوت ختم شد و در نیمه دوم هم ۲۲ موقعیت شوت روی دروازه حریف ایجاد کردیم. در مجموع ۳۷ موقعیت گل داشتیم جدا از موقعیتهایی که حتی به شوت هم ختم نشد. بازی کاملاً یکطرفه بود اما توپها به شکلی عجیب به تور دروازه نمیرفتند؛ چندین بار توپ به تیر دروازه خورد و انگار دروازه برای ما طلسم شده بود. این موضوع حتی برای خودمان هم باورکردنی نبود.
وی افزود: نه اینکه بگوییم گلر حریف همه توپها را گرفت؛ شاید یکی دو موقعیت را مهار کرد اما بسیاری از توپها با بدشانسی گل نشد. به هر حال روز خوبی برای ما نبود با وجود اینکه تیم بسیار خوب بازی کرد و شایسته کسب امتیاز بود.
یاری در پاسخ به این سوال که آیا رکورد بدون باخت فشار روانی روی بازیکنان یا کادر فنی ایجاد کرده بود؟ گفت: ما اصلاً به آمار و ارقام توجهی نداریم و فقط لیگ خودمان را دنبال میکنیم. این رکورد قطعاً اتفاق خوبی بود و هنوز هم با انگیزهتر و منسجمتر از قبل لیگ را ادامه میدهیم اما میدانیم که مسیر سختی در پیش داریم.
وی درباره دیدار حساس پیشرو مقابل فولاد هرمزگان عنوان کرد: این تیم هم دوشادوش ما برای صدرنشینی تلاش میکند و قطعاً بازی بسیار حساسی خواهد بود. یک تاریخ برای این مسابقه اعلام شده ولی باشگاه استقلال نسبت به آن تاریخ به صورت کتبی به فدراسیون فوتبال اعتراض کرده و هنوز پاسخی دریافت نکردهایم. اعتقاد داریم عدالت باید برای همه تیمها رعایت شود و سلامت بازیکنان و رضایت باشگاهها در برنامهریزیها لحاظ شود.
سرمربی استقلال ادامه داد: عجلهای وجود ندارد که لیگ حتماً قبل از عید به پایان برسد آن هم با فاصلههای بسیار کم بین مسابقات. بازیکنان ما ماهها در اردوهای سنگین تیم ملی، تورنمنتها و جام جهانی حضور داشتند و بدون ریکاوری کافی وارد مسابقات باشگاهی شدهاند. الان هم فاصله بازیها بسیار کم است و فشار مضاعفی به بازیکنان و باشگاهها وارد میشود.
وی با انتقاد از برنامهریزی سازمان لیگ گفت: ما باید ابتدا به تاکستان برویم و فقط چهار روز بعد در هرمزگان بازی کنیم؛ دو بازی خارج از خانه با فاصله چهار روز واقعاً منطقی نیست. حتی فرصت استراحت نیمفصل هم از تیم ما گرفته شده و نسبت به این موضوع معترض هستیم. سازمان لیگ باید در این زمینه پاسخگو باشد چون همه تیمها باید در شرایط عادلانه رقابت کنند.
یاری همچنین درباره حضور کادر فنی تیم ملی در مسابقات لیگ برای شناسایی بازیکنان جدید اظهار کرد: این اقدام کاملاً درست و بهجا است و حتی باید خیلی زودتر انجام میشد. حالا که جام جهانی به پایان رسیده و زمان مناسبی فراهم شده بهترین فرصت برای پوستاندازی تیم ملی و شناسایی استعدادهای جدید است.
وی افزود: اگر مسابقات ردههای سنی مثل زیر ۲۱ سال یا تیم امید به صورت باشگاهی یا استانی برنامهریزی شود دست کادر فنی تیم ملی برای شناسایی بازیکنان بازتر خواهد بود. با یک برنامهریزی درست میتوان از این فرصت استفاده کرد و نفرات جدیدی را به تیم ملی اضافه کرد.
