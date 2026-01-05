سرمربی فولاد: بازی با استقلال دیداری سخت و تماشایی خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های لیگ برتر فوتسال زنان در فصل جاری با گذشت ۱۰ هفته به یکی از جذاب‌ترین و پرهیجان‌ترین دوره‌های خود در سال‌های اخیر تبدیل شده است. لیگی که در آن فاصله امتیازی تیم‌های مدعی به حداقل رسیده و کوچک‌ترین لغزش می‌تواند معادلات جدول را به‌کلی تغییر دهد. نزدیکی تیم‌ها در بالای جدول نشان می‌دهد رقابت برای قهرمانی نه‌تنها زودتر از همیشه آغاز شده بلکه تا هفته‌های پایانی نیز ادامه‌دار خواهد بود.

در شرایطی که ۱۰ هفته از مسابقات سپری شده تیم تازه‌وارد استقلال عملکردی فراتر از انتظار داشته و توانسته با کسب ۲۴ امتیاز و در حالی که یک بازی کمتر نسبت به برخی رقبا دارد صدرنشین جدول باشد. آبی‌پوشان پایتخت با ارائه فوتسالی منسجم و نتایجی قابل توجه ثابت کرده‌اند که حضورشان در لیگ برتر تنها برای کسب تجربه نیست و از همین فصل نخست سودای قهرمانی را در سر می‌پرورانند.

در تعقیب استقلال تیم گلبرگ تاکستان با ۲۲ امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفته است. این تیم که طی هفته‌های گذشته ثبات قابل قبولی در نتایج خود داشته یکی از مدعیان جدی قهرمانی به شمار می‌رود و نشان داده در کورس نفس‌گیر بالای جدول توان رقابت با سایر مدعیان را دارد. گلبرگ با اتکا به ترکیبی هماهنگ و تجربه بالای بازیکنانش همچنان چشم به لغزش رقبا دوخته است.

در رده سوم جدول نیز فولاد هرمزگان قرار دارد. تیمی که با وجود انجام یک بازی کمتر ۲۲ امتیاز اندوخته اما به دلیل تفاضل گل کمتر پایین‌تر از گلبرگ تاکستان ایستاده است. فولاد نیز از جمله تیم‌هایی است که در این فصل عملکردی قابل دفاع داشته و همچنان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی محسوب می‌شود.

اوج هیجان رقابت‌ها در بالای جدول به دیدار حساس و جذاب استقلال و فولاد هرمزگان گره خورده است؛ مسابقه‌ای که می‌تواند سرنوشت صدرنشین نیم‌فصل را مشخص کند. پیروزی در این دیدار نه‌تنها سه امتیاز ارزشمند به همراه خواهد داشت بلکه از نظر روحی و روانی نیز تأثیر بسزایی در ادامه مسیر قهرمانی خواهد گذاشت. حال باید منتظر ماند و دید کدام‌یک از این دو تیم می‌تواند از این آزمون دشوار سربلند بیرون بیاید و نیم‌فصل نخست لیگ برتر فوتسال زنان را با عنوان صدرنشین به پایان برساند. لیگی که نوید یک رقابت نفس‌گیر تا هفته‌های پایانی را می‌دهد.

کلثوم دارا سرمربی تیم فوتسال زنان فولاد هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به رقابت فشرده در بالای جدول لیگ برتر اظهار کرد: نزدیکی امتیازها نشان‌دهنده کیفیت بالای لیگ است اما فشردگی مسابقات بازیکنان را با چالش جدی خستگی و باز توانی مواجه کرده است.

وی با ارزیابی سطح مسابقات پس از گذشت ۱۰ هفته اظهار داشت: جدول به‌خوبی نشان می‌دهد تیم‌ها چقدر به هم نزدیک هستند و این موضوع کیفیت لیگ را نشان می‌دهد. رقابت بین تیم‌هایی مثل فولاد، استقلال و تاکستان کاملاً فشرده و جذاب است.

فشردگی بازی‌ها بزرگ‌ترین مشکل لیگ است

سرمربی تیم فوتسال زنان فولاد هرمزگان با انتقاد از فشردگی مسابقات گفت: تنها جایی که واقعاً اذیت می‌شویم برنامه فشرده بازی‌هاست. بازیکنان به‌شدت خسته می‌شوند و زمان کافی برای بازتوانی و حتی تمرین نداریم. بعد از هر مسابقه تمام تمرکز ما برگرداندن بازیکنان به شرایط عادی است. امیدوارم بتوانیم بازیکنان‌مان را تا پایان فصل سالم نگه داریم. تقریباً همه باشگاه‌ها از این موضوع ناراضی هستند.

دارا درباره پایان لیگ قبل از عید و نبود استراحت کافی تصریح کرد: دلیل مشخصی به ما اعلام نشده است. نظر فدراسیون این است که مسابقات تا قبل از عید تمام شود ولی این موضوع واقعاً به بازیکنان آسیب می‌زند. کاش در نیم‌فصل دوم فاصله بازی‌ها بیشتر بود. تیم ما و استقلال حتی یک بازی عقب‌افتاده هم دارند و عملاً استراحت نیم‌فصل نداریم. برنامه ما نسبت به بعضی تیم‌ها فشرده‌تر است.

تمرکز ما روی بازی‌هاست نه جدول

سرمربی فولاد درباره رقابت نزدیک مدعیان برای قهرمانی گفت: ما اصلاً به جدول نگاه نمی‌کنیم. تمرکزمان فقط روی بازی‌های پیش رو است. هر هفته تیم مقابل را آنالیز می‌کنیم و هدفمان این است که بهترین عملکرد را داشته باشیم و سه امتیاز بگیریم.

دارا بزرگ‌ترین نقطه قوت تیمش را همدلی عنوان کرد و ادامه داد: اتحاد، همبستگی و یکدلی بازیکنان باعث شده روز به روز بهتر شویم. بچه‌ها برای همدیگر بازی می‌کنند و می‌جنگند و همین موضوع امید ما را برای گرفتن نتیجه خوب در پایان فصل بیشتر می‌کند.

بازی سخت مقابل استقلال

وی درباره دیدار معوقه برابر استقلال که قرار است ۲۳ دی برگزار شود، اظهار داشت: شرایط ما سخت‌تر از استقلال است. ابتدا باید در اهواز بازی کنیم و بلافاصله با مسیر طولانی به بندرعباس برگردیم. با این حال استقلال تیم پرمهره و باکیفیتی است و فکر می‌کنم هر دو تیم یک بازی زیبا ارائه دهند که هواداران از آن لذت ببرند.

دارا در خصوص جوان‌گرایی در تیم ملی فوتسال زنان گفت: لیگ ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربه است و قطعاً می‌تواند به تیم ملی کمک کند. ما به تصمیمات کادر فنی تیم ملی احترام می‌گذاریم و هر کمکی از دست‌مان بر بیاید برای تقویت تیم ملی انجام می‌دهیم.