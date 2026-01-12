پگاه نوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص کیفیت هجدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: خوشبختانه لیگ برتر زنان رفته رفته بهتر از قبل میشود که این موضوع نشان میدهد باشگاههایی که در این حوزه فعالیت رسمی دارند در این بخش هم در مسیر حرفهای شدن گام برداشتند. هر چقدر جلو میرویم این پیشرفت را به وضوح در فوتبال زنان شاهد هستیم که قطعاً اتفاق مثبتی است.
وی افزود: در سالهای گذشته اینطور بود که همیشه از همان ابتدای فصل مشخص بود که چه تیمهایی مدعی قهرمانی هستند و حتی قهرمان فصل هم تقریباً پس از گذشت چند هفته از مسابقات روی کاغذ مشخص بود ولی حالا شرایط کمی فرق کرده است. تیمهای خوبی وارد لیگ برتر زنان شدند که هم هیجان بازیها را بالا بردند و هم کیفیت مسابقات خیلی بهتر از گذشته شده است. این فصل شرایط اینگونه بود که نتیجه فقط در زمین بازی رقم میخورد و از قبل به هیچ عنوان نمیشد حدس زد در کدام مسابقه کدام تیم برنده بازی خواهد بود. با تیمهایی که به تازگی هم جواز حضور در لیگ برتر را به دست آوردند این امیدواری وجود دارد که فصل آینده هم رقابتهایی بهتر از امسال را شاهد خواهیم بود.
سرمربی تیم فوتبال زنان ملوان در پاسخ به این پرسش که آیا از عملکرد شاگردان خود در فصل جاری مسابقات راضی بودید؟ گفت: در چهارده بازی اخیر بازیکنهای تیم ملوان واقعاً خوب و قدرتمند ظاهر شدند. از ابتدای فصل هدفگذاری باشگاه بیشتر بومی گرایی و میدان دادن به بازیکنهای جوان و آینده دارد فوتبال بود. هر چند به هر حال این کار ریسک بزرگی است ولی ما بر اساس برنامهریزی و هدفگذاری که داشتیم سعی کردیم بهترین استفاده را از این وضعیت ببریم.
وی خاطر نشان کرد: به همین دلیل در کنار بازیکنهای جوان و بومی که داشتیم تعدادی بازیکن با تجربه را هم جذب کردیم. ابتدای فصل هماهنگی این دو طیف بازیکن کار سختی بود و نتایجی هم که رقم خورد چندان مطلوب بنده به عنوان سرمربی تیم نبود اما خوشبختانه روند تغییر کرد و بازیکنان به هماهنگی لازم دست پیدا کردند و بازیهای خوبی را به نمایش گذاشتند. حالا هم که تا پایان فصل زمان زیادی باقی نمانده وضعیت تیم را ارزیابی میکنم از شرایط موجود و جایگاهی که داریم راضی هستم. البته هنوز خیلی کار داریم و روزها و بازیهای سختی در انتظار ملوان است. هدف ما این است که در همین جایگاه سوم جدول باقی بمانیم که قطعاً برای تحقق این هدف نیز در این چند هفته پایانی با جان و دل بازی خواهیم کرد.
نوری با اشاره به بازی هفته پانزدهم برابر پرسپولیس نیز اینگونه توضیح داد: مسلماً آنها نیز به تازگی وارد لیگ برتر شدند و چالش و شرایط خاص خودشان را دارند. البته در همه بازیها همیشه سعی کردم تمرکز اصلیام فقط روی تیم خودم باشد ولی قطعاً پرسپولیس تیم بزرگی است و بازی در برابر این تیم میتواند جذاب باشد. تلاش ما این است که بتوانیم برابر این تیم هم نتیجه خوبی کسب کنیم.
سرمربی تیم فوتبال زنان ملوان درباره آخرین وضعیت تیم ملی برای حضور در جام ملتهای آسیا عنوان کرد: همانطور که میدانید در این دوره از مسابقات تیم ملی ایران با قرعه بسیار سختی مواجه است. تیم ملی ایران وضعیت خوبی دارد یعنی هم کادر فنی مناسبی در کنار تیم است و هم بازیکنهای شایستهای در تیم ملی بازی میکنند ولی همه میدانیم این دو فاکتور به تنهایی نمیتواند موفقیت یک تیم را تضمین کند.
او در پایان تاکید کرد: تیم ملی ایران همیشه از کمبود بازی تدارکاتی رنج برده و این چالش همین حالا هم در تیم ملی وجود دارد. همه ما دوست داریم تیم ملی بهترین نمایش را در جام ملتها داشته باشد اما واقعیت این است که عیار یک تیم در بازیهای تدارکاتی مشخص میشود. زمان خیلی محدود است ولی با این حال امیدوارم فدراسیون فوتبال بتواند بازی تدارکاتی خوبی را فراهم کند تا پس از پایان مسابقات لیگ ملیپوشان بتوانند خودشان را در این بازی محک بزنند و با آمادگی بهتری راهی جام ملتها شوند.
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