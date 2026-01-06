همکاری ملی حفاری با سلیمانی در فوتسال بانوان پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه ملی حفاری اهواز با صدور اطلاعیه‌ای از قطع همکاری با فروزان سلیمانی سرمربی تیم فوتسال زنان این باشگاه خبر داد.

بر اساس اعلام باشگاه، در ادامه تغییرات فنی تیم فوتسال بانوان ملی حفاری، معصومه رضازاده به عنوان سرمربی جدید این تیم معرفی شد.

نیم‌فصل نخست لیگ برتر فوتسال زنان جمعه هفته جاری به پایان می‌رسد و تیم ملی حفاری در دیداری حساس مقابل نماینده استان هرمزگان قرار خواهد گرفت.

تیم فوتسال بانوان ملی حفاری هم‌اکنون با کسب ۲ امتیاز در قعر جدول رده‌بندی لیگ برتر قرار دارد و از گزینه‌های جدی سقوط به دسته پایین‌تر به شمار می‌رود.