۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۲۰

مهاجم استقلال کاندیدای برترین بازیکن جوان سال جهان شد

مارال ترکمان نامزد دریافت جایزه برترین بازیکن جوان سال فوتسال جهان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سایت «فوتسال پلنت» در ادامه معرفی نامزدهای برترین‌های فوتسال جهان در سال ۲۰۲۵ فهرست کاندیداهای دو بخش دیگر را اعلام کرد.

مارال ترکمان بازیکن ۲۳ ساله تیم استقلال و تیم ملی فوتسال زنان ایران در بخش بهترین بازیکن جوان دنیا قرار دارد. ترکمان در این بخش با ستاره‌هایی چون کارولینا پدریرا از پرتغال، جاسمین دمراوی از مراکش، گرتا گیلاردی از ایتالیا، آریا سائه‌توئن از تایلند، مرلین سالسدو از کلمبیا و ریکاکو یاماکاوا از ژاپن رقابت خواهد کرد.

در بخش بهترین مربی باشگاهی جهان در رده زنان پریسا امامی‌زاده سرمربی تیم پالایش نفت آبادان نیز نامزد شده است. او برای کسب این عنوان باید بالاتر از مربیانی چون باربارا آبوت از آرژانتین، ایزابلی بِبِل از برزیل، جولیا دومنیچتی از ایتالیا، نیمیت دوانگیوس از تایلند، خوان لینارس از اسپانیا، نیکولاس باسوالدو از آرژانتین و ماسائو یونکاوا از ژاپن قرار بگیرد.

انتظار می‌رود این دو نماینده ایرانی با عملکرد درخشان خود در فصل جاری و سابقه حضور در رقابت‌های بین‌المللی شانس بالایی برای کسب عنوان بهترین‌های جهان داشته باشند.

