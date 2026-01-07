حدود ۴۰ عضو پارلمان اروپا حمله آمریکا به ونزوئلا را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دانیلو دلا واله عضو پارلمان اروپا در بیانیهای اعلام کرد: ۳۷ نماینده این نهاد قانونگذاری از اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا و کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستهاند اقدامات دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا در ونزوئلا را محکوم کنند.
دیوید فان ویل، وزیر امور خارجه هلند نیز در نامهای به پارلمان این کشور اعلام کرد که عملیات آمریکا در ونزوئلا، پرسشهای جدی درباره انطباق این اقدام با حقوق بینالملل ایجاد کرده است.
اتحادیه اروپا موضع منفعلانه ای در قبال حمله آمریکا به ونزوئلا و ربایش نیکلاس مادورو رئیس جمهوری این کشور گرفته است.
این نهاد منطقهای در بیانیهای بدون محکوم کردن تجاوز آشکار آمریکا به کشور مستقل ونزوئلا اعلام کرد: باید به حق مردم ونزوئلا برای تعیین سرنوشت خود احترام گذاشته شود.
