چین: درخواست آمریکا برای کنترل نفت ونزوئلا زورگویی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، مائو نینگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین، هدف تلاش‌های واشنگتن برای وادار کردن کاراکاس به قطع روابط با پکن و مسکو را کنترل منابع نفت این کشور اعلام کرد.

وی گفت: ونزوئلا یک کشور مستقل است و از حاکمیت کامل و غیرقابل سلب بر منابع طبیعی خود برخوردار است. این واقعیت که آمریکا آشکارا از زور استفاده کرده و اکنون خواهان کنترل نفت ونزوئلا شده، اجرای شعار «اول آمریکا» بوده و مصداق زورگویی است.

مائو نینگ تأکید کرد که چنین اقداماتی به‌طور جدی حقوق بین‌الملل و حقوق مردم ونزوئلا را نقض می‌کند.

قطع روابط با چین و روسیه از جمله خواسته‌های آمریکا از نیکلاس مادورو رئیس‌جمهوری ربوده شده ونزوئلا بود. مادورو تسلیم خواسته‌های کاخ سفید نشد و واشنگتن با تجاوز به خاک ونزوئلا، وی را ربود.

دلسی رودریگز جانشین مادورو نیز بر مقاومت در مقابل زیاده‌خواهی های آمریکا تاکید دارد.