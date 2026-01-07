  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۰۲

چین: درخواست آمریکا برای کنترل نفت ونزوئلا زورگویی است

چین: درخواست آمریکا برای کنترل نفت ونزوئلا زورگویی است

دولت چین اعلام کرد: خواسته آمریکا برای دسترسی انحصاری به نفت ونزوئلا زورگویی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، مائو نینگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین، هدف تلاش‌های واشنگتن برای وادار کردن کاراکاس به قطع روابط با پکن و مسکو را کنترل منابع نفت این کشور اعلام کرد.

وی گفت: ونزوئلا یک کشور مستقل است و از حاکمیت کامل و غیرقابل سلب بر منابع طبیعی خود برخوردار است. این واقعیت که آمریکا آشکارا از زور استفاده کرده و اکنون خواهان کنترل نفت ونزوئلا شده، اجرای شعار «اول آمریکا» بوده و مصداق زورگویی است.

مائو نینگ تأکید کرد که چنین اقداماتی به‌طور جدی حقوق بین‌الملل و حقوق مردم ونزوئلا را نقض می‌کند.

قطع روابط با چین و روسیه از جمله خواسته‌های آمریکا از نیکلاس مادورو رئیس‌جمهوری ربوده شده ونزوئلا بود. مادورو تسلیم خواسته‌های کاخ سفید نشد و واشنگتن با تجاوز به خاک ونزوئلا، وی را ربود.

دلسی رودریگز جانشین مادورو نیز بر مقاومت در مقابل زیاده‌خواهی های آمریکا تاکید دارد.

کد خبر 6716601

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • حسین IR ۱۳:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
      0 0
      پاسخ
      چین خیلی ضعیفه مقابل امریکا

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه