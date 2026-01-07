به گزارش خبرگزاری مهر، گوستاوو پترو رئیس جمهوری کلمبیا در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد: دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا دارای «مغزی پیر و فرتوت» است.

وی گفت: ترامپ آزادی خواهان واقعی را قاچاقچی می بیند زیرا قرار نیست ما به او زغال سنگ یا نفت بدهیم.

رئیس جمهوری کلمبیا، ترامپ را نماد سرمایه داری جهانی دانست که به دلیل حرص زیاد بشریت را به سوی نابودی می‌برد.

پترو، ترامپ و تیم وی را به جویندگان طلا در دوران شکل گیری آمریکا تشبیه کرد.

وی وجود کارتل مواد مخدر به رهبری نیکلاس مادورو در ونزوئلا را رد کرد و گفت: آنها مادورو را ربودند تا کنترل نفت ونزوئلا را به دست بگیرند.

رئیس جمهوری کلمبیا، آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها را تنها گروه‌هایی در جهان اعلام کرد که خود را قوم برگزیده می‌دانند.