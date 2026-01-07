  1. بین الملل
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۱۵

پترو: زغال سنگ یا نفت به ترامپ نمی‌دهیم

پترو: زغال سنگ یا نفت به ترامپ نمی‌دهیم

رئیس‌جمهوری کلمبیا کنترل منابع نفت و زغال سنگ آمریکای لاتین را هدف نهایی رئیس‌جمهوری آمریکا از اقدامات نظامی در این منطقه عنوان کرد و گفت: زغال سنگ یا نفت به دونالد ترامپ نمی‌دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، گوستاوو پترو رئیس جمهوری کلمبیا در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد: دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا دارای «مغزی پیر و فرتوت» است.

وی گفت: ترامپ آزادی خواهان واقعی را قاچاقچی می بیند زیرا قرار نیست ما به او زغال سنگ یا نفت بدهیم.

رئیس جمهوری کلمبیا، ترامپ را نماد سرمایه داری جهانی دانست که به دلیل حرص زیاد بشریت را به سوی نابودی می‌برد.

پترو، ترامپ و تیم وی را به جویندگان طلا در دوران شکل گیری آمریکا تشبیه کرد.

وی وجود کارتل مواد مخدر به رهبری نیکلاس مادورو در ونزوئلا را رد کرد و گفت: آنها مادورو را ربودند تا کنترل نفت ونزوئلا را به دست بگیرند.

رئیس جمهوری کلمبیا، آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها را تنها گروه‌هایی در جهان اعلام کرد که خود را قوم برگزیده می‌دانند.

