تداوم برنامه توسعه در جنوب میدان نفتی یاران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مهندسی و توسعه نفت، سید حسین محسنی زنوزی با بیان اینکه افزایش تولید چاه شماره ۱۵ در جنوب میدان نفتی یاران در پی نصب پمپ جدید و با هدف تثبیت و بهبود شرایط بهره‌برداری چاه انجام شده است، اظهار کرد: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود تولید پایدار این چاه به حدود یک‌هزار و ۸۰۰ بشکه نفت در روز برسد.

وی افزود: چاه شماره ۱۵ از ظرفیت تولید بالاتری نیز برخوردار است که مقدار بهره‌برداری نهایی آن به شرایط عملیاتی و رفتار مخزن وابسته خواهد بود.

مجری طرح توسعه میدان یاران با اشاره به روند اجرای عملیات نصب پمپ در چاه شماره ۱۵ اظهار کرد: میانگین زمان اجرای این‌گونه عملیات‌ها به‌طور معمول حدود ۲۱ روز است، اما عملیات نصب پمپ در این چاه طی ۱۷ روز و در چارچوب برنامه زمان‌بندی انجام شد.

زنوزی بیان کرد: حفاری چاه شماره ۱۹ میدان یاران در راستای برنامه توسعه میدان و با هدف بررسی و تولید از لایه فهلیان در حال انجام است و به‌عنوان نخستین چاه لایه فهلیان در جنوب میدان یاران محسوب می‌شود.

وی با یادآوری به نتایج حاصل از حفاری‌های انجام‌شده در لایه فهلیان در جنوب میدان آزادگان افزود: با توجه به اطلاعات موجود از این لایه، بررسی شرایط آن در جنوب میدان یاران نیز در دستور کار قرار گرفته است.

مجری طرح توسعه میدان یاران گفت: عملیات حفاری و تکمیل چاه شماره ۱۹ طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده تا پایان اسفند امسال ادامه خواهد داشت و پس از آن، مراحل بعدی مرتبط با بهره‌برداری پیگیری می‌شود.