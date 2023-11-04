برداشت از میدان نفتی سپهر و جفیر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، عمیق‌ترین چاه نفتی ایران با عمق ۴ هزار و ۶۰۰ متر در میدان نفتی سپهر و جفیر حفاری شد و عملاً برداشت نفت از این میدان آغاز شده است. از مجموع ۱۲ حلقه چاه تولیدی در فاز اول، تاکنون حفاری ۱۰ حلقه چاه تکمیل شده و حفاری ۲ حلقه چاه دیگر نیز در حال انجام است. همچنین شیرهای سرچاهی مورد استفاده در این ۱۲ حلقه چاه ساخت داخل است، که منجر به کاهش ۳۰ درصدی قیمت تمام شده برای این میدان نفتی شد.

با وجود آنکه در یک‌ماه اخیر، میزان تولید روزانه نفت از چاه‌های در مدار بهره‌برداری این میدان به ۲۴ هزار بشکه در روز نیز رسیده، اما متوسط تولید روزانه نفت سپهر و جفیر حدود ۲۱ هزار بشکه در روز است. اما این آمادگی وجود دارد تا تولید نفت از این میدان به ۵۰ هزار بشکه در روز افزایش پیدا می‌کند.

محمدرضا افشاریان مدیر زیر سطح شرکت توسعه دهنده این میدان نفتی در حاشیه بازدید خبرنگاران از این میدان با اشاره به کاهش ۶۰ درصدی زمان حفاری در میدان‌های نفتی سپهر و جفیر گفت: زمان حفاری در این میدان‌ها که در لایه فهلیان مخزن خامی قرار دارد، از ۳۳۳ روز به ۹۰ روز کاهش داشته است.

وی با اشاره به اینکه آخرین حلقه چاه از ۱۲ حلقه چاه میدان سپهر و جفیر در مرحله نخست در حال حفاری و تکمیل است، افزود: این چاه‌ها در لایه فهلیان مخزن خامی حفاری شده است. حفاری چاه‌ها در مخزن فهلیان که جزو مخازن خامی است را به میزان ۶۰ درصد کاهش دادیم تا آنجا که زمان حفاری از ۳۳۳ روز به ۹۰ روز کاهش یافته است.

به گفته افشاریان چاه‌هایی که در عمق لایه فهلیان مخزن خامی حفاری می‌شود ۴۶۰۰ تا ۴۶۵۰ متر عمق دارند.

وی ادامه داد: ۶۰ هزار متر حفاری در میدان‌های سپهر و جفیر انجام شده است و توانستیم حفاری همزمان لایه‌های کم‌فشار و پرفشار را انجام دهیم.

مدیر زیر سطح شرکت اکتشاف و تولید پاسارگاد اضافه کرد: با نظارت دقیق و کنترل نرخ حفاری، لایه پرفشار بالایی در کنار لایه‌های کم‌فشار زیرین را حفاری کنیم و با تغییر در ترکیبات سیال حفاری و کاهش سهم کلسیم برومات از آن ۳۰ تا ۴۰ درصد از هزینه حفاری را کاهش دهیم.

وی خاطر نشان کرد: استفاده از وسایل تکمیل داخلی ۱۰ هزار PSI در این چاه‌ها استفاده شده است و ساخت داخل در این زمینه برای نخستین بار انجام می‌شود.

افشاریان با اشاره به اینکه در ایران استاندار ای پی آی نداریم، تصریح کرد: بر اساس استانداردهای اینترنشنال وسایل ترکیبی را می‌سازیم.

وی گفت: کل ۱۲ چاه حفاری شده در میدان‌های سپهر و جفیر پرفشار هستند و با وجود حرارت بالا، فشار در این چاه‌ها تا ۱۰ هزار پی اس آی است.

به گفته افشاریان همه مسائلت محیط زیستی مانند گودال آتش، امحا گل حفاری و …رعایت شده است.

طبق قراردادی که در اسفندماه سال ۱۳۹۶ بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت گسترش انرژی پاسارگاد به‌امضا رسیده، میزان تولید نفت در فاز اول این پروژه باید به ۳۶ هزار بشکه در روز و در پایان فاز دوم به ۱۱۰ هزار بشکه در روز برسد و هدف گذاری شده تا در مدت ۲۰ سال، با سرمایه‌گذاری بیش از ۲.۸ میلیارد دلاری، در مجموع ۵۴۰ میلیون بشکه نفت از این میدان برداشت شود.