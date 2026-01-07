  1. استانها
توقف تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی روستای پاتل ایسین بندرعباس

بندرعباس- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس ، از اجرای موفقیت‌آمیز حکم تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در روستای پاتل ایسین این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان انصاری، مدیر جهاد کشاورزی بندرعباس اظهار کرد: این اقدام به منظور پیشگیری از تغییر کاربری غیرمجاز در سطحی معادل ۴ هکتار از اراضی کشاورزی این روستا، شامل ۲۳ قطعه زمین، انجام شد.

انصاری با اشاره به تلاش‌های مستمر این مدیریت برای حفاظت از اراضی کشاورزی، اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۴۳۰ مورد اخطار توقف عملیات تغییر کاربری غیرمجاز صادر شده است. همچنین احکام تبصره ۲ ماده ۱۰ در مجموع در سطحی حدود ۱۶ هکتار و شامل ۸۵ قطعه از اراضی کشاورزی در روستاهای پاتل ای سین، سرخون و آبشورک به اجرا درآمده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس، هدف اصلی از صدور این اخطاریه‌ها و اجرای احکام قانونی را حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها عنوان کرد و افزود: این اقدامات در راستای تأمین امنیت غذایی، حرکت به سمت خودکفایی، ایجاد اشتغال پایدار در جامعه روستایی و همچنین پیشگیری از پیامدهای نامطلوب اجتماعی و اقتصادی ناشی از تخریب اراضی کشاورزی صورت می‌گیرد.

وی بر عزم جدی این مدیریت برای برخورد قانونی با هرگونه تخلف در زمینه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی تأکید و از همکاری مردم و مسئولان برای حفاظت از سرمایه‌های ملی و منابع پایه تولید در بخش کشاورزی تقدیر کرد.

