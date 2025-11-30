  1. استانها
  2. هرمزگان
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۳

صدور ۴۰ اخطاریه برای ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی سرخون

بندرعباس- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس در ادامه پایش‌های مستمر خود، برای ۴۰ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی روستای سرخون، اخطاریه رسمی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات پایش و نظارت بر اراضی کشاورزی در شهرستان بندرعباس با هدف حفظ کاربری این زمین‌ها ادامه دارد.

در این راستا، سلمان انصاری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس، بر عزم این مدیریت برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی و پیگیری اقدامات قانونی لازم تأکید کرد.

وی افزود: در روزهای گذشته برای ۴۰ مورد که اقدام به ساخت‌وساز غیرمجاز در سطح ۶ هکتار از اراضی حاصلخیز روستای سرخون در محلات کلودنگی، چاه تومان و فتح‌الجلیل کرده بودند، اخطاریه رسمی صادر شد که از ابتدای سال جاری نیز پایش‌های مستمر منجر به صدور ۲۵۰ فقره اخطار توقف عملیات و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز در سطح ۶۰ هکتار از اراضی این شهرستان شده است. همچنین، در چارچوب اقدامات قانونی، مقررات مربوط به تبصره ۲ در ۴۰ قطعه به مساحت ۱۲ هکتار از اراضی کشاورزی روستاهای سرخون، آبشورک و پاتل ای سین به اجرا درآمده است.

انصاری هدف کلان از این اقدامات را، حفاظت از سرمایه‌های ملی و طبیعی، تضمین امنیت غذایی پایدار، حرکت به سوی خودکفایی، تقویت اشتغال پایدار روستایی و صیانت از کارکردهای حیاتی اجتماعی و اقتصادی بخش کشاورزی عنوان کرد.

