شناسایی ۱۹۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل رئوفی با اعلام این خبر افزود: در راستای اهمیت شناسایی تغییر کاربری‌های غیرمجاز و لزوم انجام مستمر گشت‌های شناسایی، عوامل گشت شهرستان‌ها به طور مداوم در حال گشت زنی و بازدید از اراضی استان هستند.

وی با اشاره به اینکه این تعداد تغییر کاربری در مساحتی بالغ بر ۵۹ هکتار شناسایی شده است، گفت: شهرستان بندرعباس با شناسایی ۶۶ مورد در مساحت ۳۲ هکتار، بیشترین میزان شناسایی تغییر کاربری غیرمجاز را در استان به خود اختصاص داده است. پس از آن، شهرستان میناب با ۴۹ مورد در مساحت ۱۴ هکتار در رتبه دوم و شهرستان بستک با ۴۵ مورد در مساحت ۰.۴ هکتار در رتبه سوم قرار دارند.

رئوفی تأکید کرد: یگان حفاظت مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی هرمزگان با قاطعیت با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی برخورد خواهد کرد و از طریق مراجع قانونی، نسبت به توقف ساخت و سازهای غیرمجاز و اعاده اراضی به حالت اولیه با هدف صیانت از اراضی کشاورزی و پایداری تولید، اقدام خواهد کرد.

وی از عموم مردم استان خواست در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی، مراتب را به این سازمان اطلاع دهند.