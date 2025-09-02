  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۳۶

شناسایی ۱۹۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در هرمزگان

شناسایی ۱۹۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در هرمزگان

بندرعباس - فرمانده یگان حفاظت و مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی هرمزگان از شناسایی ۱۹۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در سطح استان از ابتدای سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل رئوفی با اعلام این خبر افزود: در راستای اهمیت شناسایی تغییر کاربری‌های غیرمجاز و لزوم انجام مستمر گشت‌های شناسایی، عوامل گشت شهرستان‌ها به طور مداوم در حال گشت زنی و بازدید از اراضی استان هستند.

وی با اشاره به اینکه این تعداد تغییر کاربری در مساحتی بالغ بر ۵۹ هکتار شناسایی شده است، گفت: شهرستان بندرعباس با شناسایی ۶۶ مورد در مساحت ۳۲ هکتار، بیشترین میزان شناسایی تغییر کاربری غیرمجاز را در استان به خود اختصاص داده است. پس از آن، شهرستان میناب با ۴۹ مورد در مساحت ۱۴ هکتار در رتبه دوم و شهرستان بستک با ۴۵ مورد در مساحت ۰.۴ هکتار در رتبه سوم قرار دارند.

رئوفی تأکید کرد: یگان حفاظت مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی هرمزگان با قاطعیت با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی برخورد خواهد کرد و از طریق مراجع قانونی، نسبت به توقف ساخت و سازهای غیرمجاز و اعاده اراضی به حالت اولیه با هدف صیانت از اراضی کشاورزی و پایداری تولید، اقدام خواهد کرد.

وی از عموم مردم استان خواست در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی، مراتب را به این سازمان اطلاع دهند.

کد خبر 6577721

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها