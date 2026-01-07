پرونده آینه کاری یک سند بین المللی درباره معماری ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، آئین گرامیداشت و رونمایی از لوح ثبت جهانی هنر آینه کاری در معماری ایرانی امروز در سالن اجتماعات دانشگاه هنر و معماری پارس برگزار شد. در این برنامه حسن فرطوسی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران گفت: میراث ناملموس یا میراث زندهای که پیوند بین گذشته و امروز است اهمیت میراث و ثبت میراث ناملموس را بیشتر نشان میدهد.
وی گفت: ایران امروز دستخوش بسیاری از مسائل داخلی و خارجی است. اما خصوصیاتی در این فرهنگ بوده که زایش مکرر و توانمندی خلق دیگر را داشته باشد بخشی از آن را مدیون میراث ناملموس هستیم. وقتی یونسکو این رویکرد مردم محور را مورد توجه قرار میدهد بخش زیادی از آن جایی است که میراث ناملموس را مورد توجه قرار میدهد.
وی افزود: همه ما در این دستگاه آفرینش به یک ریشه بر میگردیم. ما در دنیایی زندگی میکنیم که دیپلماسی فرهنگی نقش ایفا میکند. باید اول خود را بشناسیم اینجاست که نقش آینه خود را نشان میدهد. آینه به ما میگوید که ما که هستیم. آینه وارگی با مفهوم هویت ارتباط دارد. امیدوارم این فرصت و تقدیر بهانهای باشد تا اساتید برای مستند سازی این هنر تشویق شوند و آنها بتوانند تجربیات خود را انتقال دهند. چون خیلی از هنرها هست که جا دارد مستند شوند.
همچنین در این برنامه محمود گلابچی رئیس دانشگاه گفت: آثار ما در ثبت جهانی این فرصت را به جهان میدهد که ایران را بشناسند. این اقدامات گام بلندی برای معرفی منزلت ایران است. امیدوارم هر سال بتوانیم دستاوردهای بزرگی را داشته باشیم.
در ادامه، مریم جلالی معاون صنایع دستی کشور نیز گفت: اتصال این هنر به توسعه کار نسل جوان است میانجی این هنر از گذشته تا فردا چنین فضاهایی از جمله دانشگاههاست. این هنر باید به توسعه پایدار متصل شود این هنر در بنا محصور نیست بلکه در کارنامه هنری ما جا دارد. باید دهد را صیقل دهیم تا زیبایی حکمت خلق شود چون ایران یک تالار آینه کاری است ما اهل شکست نیستیم هر شکستی برای ما انگیزهای برای هویت و تجلی است.
علیرضا ایزدی مدیرکل ثبت آثار تاریخی گفت: نزدیک به ۲۴ سال اثری در یونسکو نداشتیم چون دلایل مختلفی داشته است. این با توجه به پیشینه ارزشمند تاریخی که دارد یکی از کشورهای قدرتمند در یونسکو است. پرونده هنر آینه کاری در معماری ایرانی به ثبت رسید در هیچ هنری نور هندسه و معنا با هم تجلی پیدا نمیکند. باید در مقابل اساتید این هنر دست اول به سینه زد.
وی گفت: چسباندن عنوان ایرانی به یک پرونده در یونسکو خودش یک هنر است. پرونده آینهکاری از آن دست اسنادی است که اگر روزی یونسکو بخواهد درباره معماری ایرانزمین سخن بگوید، میتوان به آن استناد کرد و گفت که در تاریخ مشخصی، هنر آینهکاری ایران به نام «پرشین» در جهان ثبت شده است؛ هنری که تمام هویت این سرزمین را نمایندگی میکند.
وی با تأکید بر اینکه این نگاه از موضع هویت ملی و نه جایگاه حقوقی مطرح میشود، افزود: بهعنوان یک ایرانی، خود را مدیون همه کسانی میدانم که برای اعتلای فرهنگ و هنر این سرزمین تلاش کردهاند و امیدوارم پرچم ایران همواره سرافراز و برافراشته باقی بماند.
ایزدی ادامه داد: امید دارم که همواره خادم این ملت باشیم و ایران، همانند گذشته، در عرصه فرهنگ و هنر بدرخشد. بیتردید هیچ عنصر و اثری بالاتر از هنر این سرزمین نیست؛ هنری که اگر امروز به این جایگاه رسیده، به واسطه دستان پرتوان هنرمندانی چون استاد شادی و دیگر استادکاران این حوزه شکل گرفته و تداوم یافته است.
به گفته وی، ثبت جهانی آینهکاری نهتنها پاسداشت یک هنر اصیل، بلکه تأکیدی دوباره بر ظرفیتهای بیبدیل معماری و فرهنگ ایران در سطح بینالمللی است.
نظر شما