به گزارش خبرنگار مهر، پرونده «هنر آینه‌کاری در معماری ایرانی» قرار است پنجشنبه هفته جاری در نشست کمیته بین‌دولتی حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس یونسکو بررسی شود. این نشست از ۸ تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۵ در دهلی‌نو هند و در مجموعه تاریخی قلعه سرخ (Red Fort) برگزار می‌شود. پرونده آینه‌کاری یکی از پرونده‌هایی است که از سوی ایران برای ثبت جهانی ارائه شده است.

این پرونده با هدف حفاظت از هنر سنتی آینه‌کاری، معرفی ظرفیت‌های موجود و نیز تثبیت جایگاه تاریخی آن در معماری ایرانی به یونسکو ارسال شده است. ثبت جهانی این هنر می‌تواند جایگاه آینه‌کاری را در سطح بین‌المللی تقویت کرده و روند آموزش و احیای آن را سرعت بخشد.

ثبت جهانی در فهرست میراث ناملموس یونسکو به‌معنای به‌رسمیت‌شناخته‌شدن این هنر به‌عنوان یک میراث فرهنگی مرتبط با هویت تاریخی مردم ایران است. در صورت تصویب، آینه‌کاری ایرانی از یک هنر تزئینی داخلی فراتر رفته و وارد مرحله‌ای تازه از حفاظت، مستندسازی، حمایت مالی و معرفی جهانی خواهد شد.

ثبت جهانی نه‌تنها به شناخته‌تر شدن آینه‌کاری کمک می‌کند، بلکه مسیر جذب بودجه، حمایت از استادکاران و برگزاری دوره‌های حفظ و انتقال این هنر را هموار می‌سازد. این ثبت همچنین در توسعه گردشگری فرهنگی مؤثر خواهد بود.

چنان‌که پیش‌تر اعلام شده بود، ایران تلاش کرده است پرونده آینه‌کاری را با تأکید بر منشأ و هویت اصیل ایرانی آن ارائه کند تا این هنر در زمره میراث ناملموس منحصراً متعلق به ایران ثبت شود و از ادغام آن در پرونده‌های عام یا چندملیتی جلوگیری شود البته که چون خاستگاه آینه کاری در ایران است، هر کشوری که آینه کاری داشته باشد می‌تواند به پرونده ایران بپیوندد.

نشست این هفته در هند برای ایران اهمیتی ویژه دارد؛ زیرا نتیجه آن می‌تواند سرنوشت یکی از شاخص‌ترین هنرهای وابسته به معماری سنتی کشور را مشخص کند. در صورت تصویب، آینه‌کاری ایرانی در کنار دیگر میراث فرهنگی ایران در فهرست جهانی یونسکو قرار خواهد گرفت و نگاه‌ها را بار دیگر به نقش هنرمندان و استادکاران این هنر در تاریخ معماری ایران جلب خواهد کرد.